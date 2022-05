Lady Guillén no pudo contener la emoción y rompió en llanto este viernes, al presentar el caso de una pareja de padres recicladores que denuncian abuso por parte de los fiscalizadores de la Municipalidad de Surco.

Frank y Angélica llegaron hasta el set de ‘Dilo fuerte’ para contar el calvario que vienen viviendo luego de perder su herramienta de trabajo y vivienda, una moto furgoneta que usaban para reciclar y para dormir con su pequeño de seis años.

Según comentaron, estaban en la cuadra cuatro de Andrés Tinoco en Surco cuando Serenazgo los detuvo y les indicó que no podía reciclar en la zona. Les pidieron que se queden estacionados mientras llegaba personal de fiscalización, quienes se llevarían todo el material que habían recaudado hasta el momento.

Sin embargo, cuando los agentes municipales llegaron los bajaron violentamente del vehículo y se los confiscaron. “ Me sacan de la moto a jalones, a empujones, están las marcas en mis brazos. A mi esposo lo agarran de los brazos, de las piernas porque nos sujetábamos duro de la moto porque es nuestra única herramienta de trabajo y vivienda, hace 10 meses que dormimos ahí ”, explicó Angélica.

Por su parte, Frank estalló en llanto y se mostró indignado porque golpearon a su esposa. “A mí también pero yo soy hombre y puedo aguantar. No es justo que a una mujer la maltraten, la han golpeado, los vecinos han visto. Ahí dormimos, ahí están las cosas de mi hijo, tenemos la misma muda de ropa hace tres días, hemos dormido afuera de donde está mi moto, he vendido dulces para que mi hijo pueda almozar”, dijo entre lágrimas.

LADY GUILLÉN LLORA Y MANDA MENSAJE A ALCALDE DE SURCO

Lady Guillén aseguró que entiende que el trabajo de los serenazgos y fiscalizadores es cuidar la zona y que existen procedimientos, pero cuestiona las formas que utilizan. En ese sentido, recordó que este es la tercera denuncia de abusos por parte de Fiscalización de Surco.

“Yo me comprometo a ir al municipio para hacer los trámites, para enseñarle que estas personas no están solas y que el lado humano de cualquier persona que tiene poder, no puede perderse. Ojalá usted o su gerente de Fiscalización me escuchen porque esta familia no se puede quedar sin su herramienta de trabajo”, dijo la conductora en un mensaje para el burgomaestre Jean Pierre Combe.

En ese momento, les alcalzaron una donación de colchones, almohadas y conservas de pescado y aceite, lo que hizo que la pareja estalle en llanto. “No lloren, tienen que demostrarle al alcalde de Surco que ustedes son personas fuertes y honradas y que nadie tiene derecho a humillarlos, a pisotearlos, y van a tener su carro, su casa, porque de eso me engargo yo ”, dijo la también abogada.

Frank y Angélica agradecieron el gesto y se abrazaron embargados de felicidad con su menor hijo, lo que hizo que Lady Guillén estalle en llanto. “Nos vamos con esa imagen hermosa de una familia que se ama, que es unida, que es honrada, que quede como lección y ejemplo, que jamás debemos olvidarnos de ser humanos, que por más oportunidades que Dios o nuestro esfuerzo nos de con tener el poder, no nos olvidemos de la gente pobre, de la gente que necesita . Presidente, congresistas, alcaldes, empresarios, no dejemos de ser seres humanos”, finalizó la conductora.

Fiscalización de Surco decomisó moto furgoneta a pareja de recicladores, que usaban para trabajar y para dormir con su menor hijo.

TE PUEDE INTERESAR

Cielo Torres revela que recibió amenazas vía telefónica: “Tuve que cambiar de número”

“Está grave, en coma”: niña de 4 años en UCI tras caer del tercer piso de su vivienda durante temblor en Lima

CTS 2022: hasta cuándo pueden depositar este beneficio laboral y cómo calcular cuánto te deben abonar