Lady Guillén lloró mientra escuchaba a Lourdes Sacín su terrible experiencia al lado de Andy V, a quien acusa de violencia física y psicológica. La conductora de ’Tengo algo que decirte’ le brindó su apoyo legal y respaldo emocional en este difícil momento que atraviesa.

Lourdes Sacín dijo sentirse muy afectada e incluso mostró fotografías que muestran cómo se vio afectada con los ataques de su expareja y padre de su hijo, Andy V.

“Nadie absolutamente nadie tiene el derecho de poner dañarte. Nadie tiene derecho de dañarte como lo ha hecho este sujeto. Es lo peor que he podido ver. Ni a tu hijo, ni a ti”, dijo Lady Guillén, entre lágrimas.

Andy V denunciado nuevamente por Lourdes Sacín - TROME

Lourdes Sacín afirmó que no es mentirosa ni tiene problemas mentales, como ha querido deslizar Andy V, y se ratifica en su denuncia contra el padre de su hijo, quien la amenazó de muerte.

“Ha querido inventar cosas para distorsionar la verdad y no lo voy a dejar pasar. Que el padre de mi hijo esté escribiendo y hablando que tengo problemas mentales y alucinaciones tampoco lo voy a permitir porque es falso. Nunca he atentado contra mi vida ni lo haría. No tengo ningún diagnóstico semejante”, comentó la periodista.