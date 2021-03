Lady Guillén lamentó la situación de Sofía Franco y asegura que lo mejor que le pudo pasar a ella es darse cuenta que la relación con Álvaro Paz de la Barra ya no da para más.

“Para que Sofía Franco llegue a ese punto la violencia que ejercieron hacia ella fue sistemática. Creo yo, que esto podría haber estado planeado para beneficio del presunto agresor. Él actuó como abogado, no como esposo ni como padre, lamentablemente hay un niño en medio de todo. Espero que Sofía también denuncie el maltrato que ejercieron y siga un proceso judicial”, afirmó.

Muchos han criticado al alcalde por grabar a Sofía cuando es maltratada durante el arresto y difundir otros videos dejándola mal parada.

Ese señor no debería estar ejerciendo un cargo público, no representa a nadie de ningún distrito. Lo más sorprendente es que a la policía la llaman diciendo que el señor Álvaro Paz de la Barra había sido maltratado, que lo habían atacado. Inmediatamente fueron a la casa y les pidieron a los dos que vayan la comisaría, pero de ahí a hacer este tipo de procedimiento, ella gritando, tirada en el piso, cargándola para meterla en el patrullero. Toda esa situación no se ha visto de ninguna manera cuando ha ido la policía a capturar a un agresor, al contario lo dejan libre. Pero da la casualidad que el que llama es el alcalde del distrito y uno podría pensar que esto estaría estudiado, manipulado.

Y después salió a declarar que ella tiene problemas con el alcohol, las drogas y es ludópata.

Sofia Franco y Álvaro Paz de la Barra han han visto envueltos en hechos de violencia en los último días, que los han llevado incluso a permanecer detenidos en la comisaría de Santa Felicia.(Foto: Captura de video/GEC)

Sí según tu propia versión ella está enferma psicológicamente, hablas con la policía, le dices que la dejen, tratas de calmar la situación. Más allá que sea Sofía Franco, su esposa, es la madre de su hijo, pero grabas toda esta situación y la expones. Es una historia que está acabando de una manera no apropiada, en el sentido, de la afectación a su niño. Ojalá que Sofía pueda entender que lo mejor que podía pasarle en su vida, en este momento, es decir ' ya no hay solución’ y darse cuenta que esto no debe continuar.

El alcalde también dijo que va a pedir la tenencia de su hijo.

El tema de la tenencia ha salido a relucir después de que ella ha hablado, se ha puesto fuerte y ha aceptado la ayuda. Entonces, uno puede pensar que por ahí iba todo el camino de esta situación, de un niño que no tiene absolutamente la culpa de nada de lo que hacen sus padres. Y él se victimiza porque dice ‘ella me atacó, me golpeó, siempre quise ayudarla’, que es la clásica de cualquier agresor. Además, se contradice porque si dices que la madre de tu hijo está psicológicamente enferma, le vas a hacer más daño quitándole a su hijo. Eso es algo que por la situación que vive ella, quizá por el hijo se ha callado muchas cosas.

El más perjudicado será el niño.

Espero que todo esto se resuelva por el bienestar de un niño que está en el medio de esta situación.