Ni una menos: Lady Guillén pide castigo para hombres violentos [VIDEO]

La conductora Lady Guillén aplaudió que el Poder Judicial haya dictado 9 meses de prisión preventiva contra Martín Camino Forsyth por golpear a su novia Micaela de Osma.



“Espero que en el tiempo que esté detenido sea juzgado y no le den libertad como ocurre con otros casos. Es hora de que se den sentencias justas, no más corrupción en el Poder Judicial”, dijo Lady Guillén.



Asimismo, precisó que la congresista Maritza García, presidenta de la Comisión de la Mujer, debería renunciar por ‘amor propio’ después de justificar las agresiones a las mujeres.



“Es indignante escuchar lo que dijo y esto demuestra que los cargos políticos no los ejercen los más capacitados”, agregó Lady Guillén.



