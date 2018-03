Lady Guillén: "Primero nace mi bebé y luego me caso" [VIDEO y FOTOS]

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, contó que está disfrutando al máximo de su embarazo, fruto de la relación que tiene con el gerente de Programación de Latina, Christian Uribe.



“Mi barriguita cada vez está más grande. Ya tengo 15 semanas, estoy muy entusiasmada, feliz, disfrutando los antojos, engordándome y viendo que la ropa ya no me queda”, expresó Guillén, quien aprovechó los feriados de Semana Santa para viajar a Miami y pasear en yate junto a su pareja.



¿Algún antojo en especial?

Las ensaladas bien ácidas. Hace poco se me antojó chanfainita a las 11 de la noche y no descansé hasta encontrarla.



¿Te gustaría que sea mujercita o varón?

Lo que Dios me mande.



¿Hay planes de matrimonio con tu pareja?

Primero nacerá nuestro bebé y luego haremos los planes de todo. Además, estamos de luto por la muerte de mi mami (abuelita).

Después de haber vivido tantas cosas feas (por la relación que tuvo con Ronny García), ahora atraviesas un gran momento...

Sí. Solo Dios sabe por qué hace las cosas, por más que me siga preguntando por qué. Dios es muy sabio. (L. Gamarra)