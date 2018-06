Lady Guillén se casará con gerente después de dar a luz [VIDEO y FOTOS]

La conductora Lady Guillén reveló que tiene planeado casarse con su novio, el gerente de programación de Panamericana, Christian Uribe, después de dar a luz a su bebé.



“Claro que tenemos planes de boda, nace mi bebé y nos casamos. Pero todavía no me da el anillo, espero que se apure. Hay planes de matrimonio, aunque para nosotros no es tan necesario. No soy una mujer que debe estar casada para estar contenta, soy feliz teniendo una familia y una vida sana”, aseguró Lady Guillén .



Asimismo, Lady Guillén manifestó que en los próximos días se hará su última ecografía para confirmar el sexo de su bebé.



“Estoy programada para dar a luz en la quincena de setiembre, así que estimo estar en el programa (‘Tengo algo que decirte’) hasta el último día y de ahí irme de frente a la clínica para dar a luz”, indicó la conductora. (L. Gamarra)