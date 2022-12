Lady Guillén cuenta que su boda con Christiam Uribe, padre de su hija, será elegante pero sencilla y no gastará un dineral para darle gusto a la gente. Además, no faltarán las chelas y una buena orquesta para bailar toda la noche.

Lady, ¿ya tienes fecha para la boda?

Estimó que por enero debo estar repartiendo los partes matrimoniales. Con la demanda de matrimonios que hubo este año por la pandemia, porque todo el mundo se alocó en casarse, han salido un montón de wedding planner. Entonces uno tiene que acomodarse a lo que se propone en costos, te dan varias opciones para que tú puedas realizar tu matrimonio, escoger de acuerdo a tu bolsillo y decidir dónde te casas, cómo te casas y de qué manera será.

Vas a tirar la casa por la ventana para el matri...

El único gasto que he hecho en mi vida y que lo hice con mucho amor, fue para el primer año de mi hija. He roto mi chanchito, hasta me he endeudado. Pero créeme que el matrimonio, para mí, no es algo que me quite el sueño. La verdad no es algo que nos preocupe ni por el lado moral, religioso ni legal, sino que es una decisión que tomamos por los años que tenemos juntos, por la bebé, por la familia.

¿No será un matrimonio lujoso?

No será lujoso, a oro y plata, será sencillo, elegante con las personas que más quiero y que han compartido conmigo los momentos más importantes de mi vida. En lo que sí invertiría sería en una orquesta que me hiciera bailar hasta que me salgan ampollas en los pies.

Le vas a sacar brillo a esa pista...

Lo que no va a faltar en el matrimonio es una buena orquesta y las chelas ja, ja, ja...

Será como una fiesta patronal.

Las chelas no pueden faltar. Yo soy provinciana y en provincias consumimos mínimo 50 cajas de chelas en un matrimonio. Por eso digo que mi boda será elegante, sencilla y no voy a estar fijándome en que el tenedor tiene que tener el mango de plata o de oro para que todos estén felices, no.

Ya tienes tu vestido de novia o todavía estás buscándolo

Todavía, me encantaría que lo haga Rosa Clará, ni siquiera es por un tema de marca, me gusta porque ella trabaja con muchos modelos de diseñadores peruanos. También me gustaría combinarlo con algo tradicional peruano, con algunos apliques pequeños, elegantes, sutiles, no sé si lo puedan hacer, pero es algo que voy a proponer.

Por cierto, ¿tienen planes de agrandar la familia?

Ahorita, no gracias. Estoy muy contenta con Victoria, un hijo demanda bastante tiempo y ando todo el día con las cosas del trabajo, con ella en las actividades del nido. Y quiero seguir dándole calidad de tiempo a mi hija.