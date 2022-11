La conductora de ‘Dilo Fuerte’, Lady Guillén, se pronunció sobre la entrevista que dio John Kelvin en el programa ‘Amor y Fuego’ y aseguró que ‘un agresor no cambia’, y que su entrevista causó indignación porque se atrevió a aconsejar a la mujer que golpeó.

“Esta entrevista ha indignado a todo un país, con declaraciones que no pensábamos que se iban a dar. Hemos visto la entrevista completa de un golpeador de mujeres, sentenciado por la justicia peruana, quien se atreve a sentarse en un programa de televisión para contar su verdad, una verdad en la que mete a Dios, a terapias e incluso se atreve a aconsejar a la mujer que golpeó brutalmente”, dijo la conductora de ‘Dilo Fuerte.

Asimismo, comentó que sus declaraciones la han indignado porque no siquiera le pidió a la persona que agredió.

“A todo un Perú han indignado estas declaraciones, primero porque habló de Dios en un acto que es responsabilidad de uno; segundo, le pidió a la señora Dalia Durán que sane; tercero, dijo que él llevaba terapias, y, por último, dijo que una persona le ha pedido que cante, pero lo que él debió hacer es pedir perdón”, indicó.

De otro lado, recordó que John Kelvin fue sentenciado por agredir a su esposa Dalia Durán, de quien dijo no ha llevado terapia psicológica porque es evidente quien aún tiene una dependencia emocional hacia el cantante.

“Él fue sentenciado por agresión familiar, él es un golpeador con sentencia, y eso no debemos olvidarlo. Señores, no debemos olvidarnos del rostro de Dalia Durán golpeada, por más situaciones que esta mujer vive, es evidente que no está psicológicamente bien, es evidente que nunca llevó terapia y es evidente que tiene dependencia emocional, que ayuda a presuntas manipulaciones y a tomar acciones que nadie entiende”.

Por último, Lady Guillén afirmó que no creía en el arrepentimiento de John kelvin, porque ‘un agresor no cambia’

“Yo no le creo absolutamente nada a John Kelvin, un agresor de mujeres no cambia, y lo digo por experiencia, como una persona que llevó un proceso de seis años para tener a mi agresor cumpliendo condena. La próxima vez que tengamos noticias del señor John Kelvin, Dios mediante, no sea algo que la justicia tenga que lamentar, esto lo digo basado en mi experiencia, no juzgo ni afirmo. Ojalá, con el tiempo, no tengamos que lamentar una noticia que se pudo evitar... Dalia, el golpeador no cambia, no cambia”, finalizó.