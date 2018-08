Lady Guillén conocerá pronto a su hija Victoria. La conductora de 'Tengo Algo Que Decirte' se despedirá en unos días de su programa de Latina para darle la bienvenida su primogénita, fruto de su relación con Christian Uribe, gerente de programación del canal.

Por ese motivo, la producción de Tengo Algo Que Decirte, junto a los equipos de otras áreas de Latina y la complicidad de la conductora de TV, decidieron organizar un baby shower para Lady Guillén y su hija Victoria.

Según contó la conductora, todo sucedió el último martes cuando el programa Tengo Algo Que Decirte recibía la denuncia falsa de una mujer contra el novio de la Tigresa del Oriente. Por eso, nada hizo sospechar a Lady Guillén de la sorpresa de su pareja y sus compañeros.

"Se juntaron muchas áreas de nuestro canal. Todos estuvieron presentes y por supuesto Christian, que también estaba de cómplice. Me engañaron y me llevaron de sorpresa a una hermosa y linda espera. Estoy agradecida de corazón, muy agradecida. No saben cómo los quiero, cómo me siento en familia y gracias por tanto amor a mi hija. Muchas gracias", dijo Lady Guillén tras ver las imágenes de su baby shower sorpresa.

En las imágenes difundidas por el programa Tengo Algo Que Decirte, aparece Lady Guillén entre lágrimas al ver a todos sus compañeros con sorpresas para su hija Victoria. Además, la conductora se mostró muy feliz al lado de su novio Christian Uribe.

Lady Guillén y su pareja

