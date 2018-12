Lady Guillén por polémicas palabras de Antonio Pavón: "Como sociedad debemos condenar todo acto de violencia"

Lady Guillén, conductora de ‘Tengo algo que decirte’, afirmó que las expresiones racistas del torero Antonio Pavón son violentas y espera que reciba una castigo.



“Sus expresiones son condenables e inaceptables, esos pensamientos racistas dañan a otros, son violentos. No sé qué le pasó, espero que reflexione y no vuelva a pasar. Si la sociedad tiene que condenarlo, que lo condene. Por más que sea querido, no puede pasar por agua tibia”, enfatizó Lady Guillén.



¿Crees que debe ser expulsado del país?

Eso lo determinan las autoridades, pero como sociedad debemos condenar todo acto de violencia.



¿Cómo va tu faceta de madre?

Mi hija va a cumplir 3 meses, estoy feliz pero muerta de sueño. Mi vida ha cambiado mucho, ahora todo gira en torno a mi gorda. Ella es mi fortaleza para seguir adelante día a día.



CON LOS NIÑOS



Por otro lado, Lady Guillén junto a otras figuras de Latina, como Pedro Tenorio, Adolfo Aguilar, Vanessa Valencia y diversos trabajadores, llevaron ayuda, alegría y entretenimiento a los pobladores de 200 Millas, en Villa El Salvador.



“Todos los trabajadores nos hemos juntado para poner un granito de arena y traer una linda Navidad a los niños. Además, hemos implementado un comedor popular para que puedan salir adelante”, enfatizó la conductora.