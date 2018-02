Lady Guillén rompió en llanto al dedicarle programa a su mamita fallecida [VIDEO y FOTOS]

Hace un mes, la abuelita de la conductora Lady Guillén falleció. Este fue un duro golpe para la figura televisiva debido a que su abuela cumplió el rol de su madre durante la infancia y adolescencia de la exbailarina.



Lady Guillén decidió comenzar la segunda temporada de "Tengo algo que decirte" dedicándole este inicio a su abuelita. "Quiero dedicarle esta segunda temporada a mi madre que está en el cielo ya que ella me dejó, hace un mes que no está conmigo, pero este programa quiero dedicárselo a ella de corazón porque sé que ella fue una de las personas que me empujó para poder continuar adelante", relató la conductora.



Lady Guillén no pudo evitar quebrarse al hablar sobre su abuela. "El año pasado estuvo conmigo acá todos los días apoyándome, disfrutando de la labor hermosa que tengo en 'Tengo algo que decirte' y este año no estará conmigo, pero me entrega su alma, su vida, sus buenas vibras y de eso estoy segura", explicó la conductora.



La abuelita de Lady Guillén se llamaba Victoria Esperanza Lopez Villacencio. La conductora publicaba varias fotos junto a ella en redes sociales, de este modo la exbailarina le expresaba su amor y respeto a la señora.



En noviembre de 2016, la abuelita de Lady Guillén la sorprendió en vivo en su programa Tengo Algo que decirte. Apenas vio a su abuelita en el espacio televisivo, la conductora rompió en llanto y no pudo hablar por unos minutos.



"Me siento tan contenta de que estés ahorita donde estás. Lo único que te deseo hijita es que sigas surgiendo. Te amo, hija, te quiero", le dijo su emocionada abuelita a la conductora Lady Guillén. La exbailarina dijo que moría por su abuelita.



Lady Guillén se quiebra en vivo