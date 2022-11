En tiempos de redes sociales y poderosas plataformas que transmiten contenidos por streaming, la señal abierta televisiva vive momentos expectantes, por eso, cumplir un año al frente de un programa de televisión es todo un mérito. Eso lo sabe muy bien Lady Guillén que celebra con “Dilo fuerte” su primer aniversario por Panamericana.

“Este primer año no ha sido fácil, he tenido que construir audiencia poco a poco y me ha costado, no lo voy a negar. Gracias a Dios la gente que nos viene siguiendo desde Latina, canal en el que estuve 5 años, no me ha dejado; los televidentes han sido generosos en poder cambiar de canal y seguirme ahora por Panamericana”, dice la conductora y abogada.

¿Qué es lo que más necesitan los que acuden a “Dilo fuerte”? Lo que quieren son más ventanas en las que tengan la opción de que se les escuche y brinde ayuda. Actualmente, con la economía muy afectada, con un gobierno indiferente y la falta de empatía, creo que necesitamos ventanas para visibilizar las necesidades y canalizar la ayuda de empresas privadas. La gente necesitan ser escuchada.

¿Cuál es la denuncia más recurrente que siempre escuchas?

La violencia en todas sus magnitudes, familiar, a la mujer, abuso sexual a niños cuyas estadísticas este año se han disparado. También hay muchos conflictos por propiedades que terminan en demandas y en violencia, la gente necesita que se le ayude y ven en nosotros una ventana para que pida justicia.

¿Desde que hace seis años empezaste como conductora en la televisión qué has ido puliendo en el camino?

Todavía sigo aprendiendo, para mí todos los días en Panamericana son de aprendizaje, sobre todo en este primer año. Creo que poco a poco he podido ir mejorando en muchos aspectos, he tratado siempre de darle lo mejor al público, ser yo, rompí el estereotipo que me querían poner cuando se visibilizó el tema de la mujer violentada. Con mis errores y aciertos, asumiendo que era una conductora empírica he tratado de seguir creciendo.

El sueño de la conductora es abrir una casa de refugio para la mujer violentada.

Un programa en vivo que trata temas de actualidad exige un control estricto para no cometer excesos . Ahora tengo una capacitación mucha más avanzada en el tema, mucho más profunda y soy una de las personas que veo las informaciones y sobre todo confío en mi equipo. Tengo los verdaderos filtros que nos van a ayudar a poder evitar excesos, ahora no ha sido todo perfecto, porque hay situaciones que se nos pueden escapar, pero inmediatamente las corregimos.

Lady, si bien el programa cumple tus expectativas, ¿debes tener algún otro proyecto que emprender?

Más allá de la televisión, tengo un sueño postergado desde hace muchos años que es la casa de la mujer. Es un sueño que me embargaría mucho gasto económico y de desgaste laboral porque tendría que dedicarme enteramente a eso, pero quiero encaminarlo el próximo año.

¿Será una casa de refugio para la mujer violentada?

Donde pueda pasar las primeras 24 horas cuando son violentadas por sus agresores. Un lugar donde tenga una frazada, una cama, una taza de café y darle la ayuda que necesita en lo que podamos y con los familiares en conjunto qué es lo primero que debemos hacer para ayudarla.

¿Y es verdad que hay un libro entre tus proyectos?

Así es, en el que pueda contar un poquito de todo lo que he venido haciendo, sobre todo cómo empezó mi historia de una forma terrible, y que con el tiempo con las personas y oportunidades que me dio la vida he podido superarlo.

Siempre hay que darle la vuelta al asunto y no quedarse en lamentos . No te voy a mentir, que todo ha sido fácil, he llorado mucho y seguramente volveré a hacerlo porque es parte de la vida, pero cada cada lágrima que he podido derramar ha sido para darme más fuerza para continuar haciendo las cosas que quería. Ahora con mi familia, mi hija, mi profesión de abogada, un programa, todo eso es una bendición que la vida me ha dado y creo que eso debemos comunicar a la mujer que nos mira diariamente; que nada es imposible, que ellas también lo pueden hacer.