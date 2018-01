Lady Guillén: "Este año quisiera ser madre" [VIDEO]

Lady Guillén contó que acaba de regresar de los Estados Unidos, donde se reencontró con sus hermanos después de 15 años, y expresó su deseo de ser mamá.



“Hace tres días volví a Lima después de pasar Navidad y recibir el Año Nuevo en Sacramento, California, donde me reencontré con dos de mis hermanos que no veía hace 15 años. Por cuestiones de la vida, ellos viajaron siendo niños y ahora los he podido abrazar de adultos, pasé unos días maravillosos a su lado. Sobre el programa, puedo decirles que regresamos en unas semanas, con nuevo formato y en el mismo horario”, refirió Lady Guillén.



En cuanto a la nueva relación que habría iniciado, prefirió no ahondar en detalles.



“Deseo tener privacidad, pero este año quisiera ser madre”, detalló. (E.C.)



Lady Guillén sobre marcha 'Ni una menos': “Nos vamos a concentrar para seguir luchando”