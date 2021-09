Lady Guillén y Melissa Paredes protagonizaron un tenso encuentro este martes, cuando la exconductora de ‘Tengo algo qué decirte’ se refirió a las palabras de la esposa del Gato Cuba, quien consideró que era la participante más débil de Reinas del Show.

“Me vas a disculpar, con todo el amor y el respeto que te tengo Melissa, pero creo que la palabra debilidad no debe existir en nuestra vida”, dijo Lady mientras era interrumpida por Melissa. “Déjame hablar y luego me respondes, para poder conversar y entendernos bien, con educación, porque finalmente somos mujeres que debemos estar unidas y no en conficto”, agregó.

En ese sentido reconoció que entiende que la pregunta sobre la competidora más débil del reality veía por parte de la producción del programa, pero aclaró que ‘hay maneras de contestar’. “Uno tiene que pensar antes de hablar porque somos líderes de opinión, conducimos un programa, somos un ejemplo, un referente para mucha gente y debemos tener en claro lo que botamos por la boca”, dijo de manera contudente.

Lady Guillén aseguró que la debilidad no existe en su vida y recordó que ha pasado por situaciones difíciles. “Una más para mí no es nada, no soy débil, no me considero débil”, indicó.

Melissa Paredes no se quedó callada y le contestó con todo a la exconductora. “Me encanta tu forma de hablar, muy bonito tu discurso, pero creo que te estás yendo por las ramas, nadie dijo que eras débil, nadie dijo que tu interior era débil... no es nada personal, todas te queremos, te admiramos como mujer, pero creo que estás tomando un mal concepto”, aseguró.

Lady se mostró indignada porque su compañera de Reinas del Show calificó sus palabras como un ‘discurso’. “No es un discurso Melissa, es algo importante que debemos tener en la cabeza cuando nos formamos desde niños”, arremetió.

La conductora de América Hoy aseguró que ese ‘discurso’ siempre lo refuerzan en el programa y acusó a Lady Guillén de ‘tergiversar las cosas poniendo palabras que no hemos dicho’. “Nadie dijo que eras débil mi amor, nadie, porque todas sabemos que eres una mujer fuerte”, agregó.

LADY: ODIO A LA GENTE HIPÓCRITA

Ethel Pozo quiso calmar la situación y mandó una nota sobre lo que dijeron las participantes de Reinas del Show sobre Lady Guillén. Tras el video, Melissa Paredes quiso intervenir, pero la excondutora le pidió respeto.

“Yo detesto a la gente hipócrita, yo digo las cosas como son, quizá no soy pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí tengo claro algo en mi vida que son mis valores, y uno de mis valores es jamás hablar mal de otra persona, siempre y cuando yo se lo diga primero en su cara”, indicó.

“Lady, nadie te ha atacado”, le dijo Melissa Paredes. “No es atacar Melissa, es la manera y la forma, todos tenemos responsabilidades como líderes de opinión, mucha gente nos escucha y puede malinterpretar cualquier palabra que decimos”, finalizó Lady Guillén.

