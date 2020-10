La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Lady Guillén, comentó que la cuarentena no solo la hizo subir de peso, sino que la afectó emocionalmente.

“Ahora me encuentro haciendo dieta y con una fuerte rutina de ejercicios, pues tenía un fuerte dolor en la columna y con algunas terapias he estado mejorando. Ya he bajado algunos kilos de peso que subí en la cuarentena”, comentó Guillén.

Además, señaló que la pandemia la afectó emocionalmente.

“Me ha chocado bastante porque solía viajar a la tierra de mi madre, para visitar siempre su tumba y ahora es imposible por los riesgos que existen. Espero que sigamos cumpliendo con los protocolos de seguridad y que podamos superar la pandemia para que todo se vaya reactivando”, añadió Lady Guillén.

Lady Guillén y Lourdes Sacín - TROME