La conductora Lady Guillén arrancó una nueva temporada de su programa ‘Dilo fuerte’ y dijo que continuará con su espacio por Panamericana Televisión porque ‘es una ventana para los que necesitan ser escuchados’.

“En el programa del 31 de diciembre se rompió todo el formato anterior y ahora regresamos a nuestro horario habitual de las 3 de la tarde”, señaló la también abogada.

¿Hay varios cambios en el programa?

Esta es una edición especial de verano, para la familia entera, para los chicos que estarán de vacaciones.

¿Seguirán resolviendo conflictos?

Daremos un giro hacia la búsqueda de la familia en general, iremos directamente a solucionar los conflictos en su casa. Será la verdadera realidad.

Será una versión de ‘Dilo fuerte’...

Sí, también tendremos alegría que compartir entre nuestros televidentes. Nuestra ventana es una puerta para mucha gente que necesita ser escuchada.

Lady Guillén marca distancia de Laura Bozzo con su nuevo talk show: “No lucraremos con el dolor de la gente”

‘Jamás lucraremos con el dolor de la gente’, dice Lady Guillén, quien regresa a la pantalla chica con su programa ‘Dilo fuerte’, de lunes a viernes por Panamericana.

“‘Dilo fuerte’ es un talk show moderno, obviamente sin dejar de lado la esencia que es la de ayudar a la gente en la resolución de sus conflictos”, señaló.

Cuando uno habla de talk show, piensa en Laura Bozzo. ¿'Dilo fuerte’ será parecido?

No hay comparación con lo que hacía la señora Laura Bozzo, jamás, es una época marcada por mucho disgusto de los peruanos y no se puede repetir, no podemos lucrar con el dolor de la gente ni aprovecharnos de las personas. No hay ningún caso que sea actuado, aquí no habrán actores. Nosotros somos productivos, no negativos. Además, tendrá su toque de entretenimiento.

¿No habrá broncas en tu programa?

Conflictos siempre habrán, pero con respeto y tratando de darle solución a esa controversia. En el programa vamos a tener las puertas abiertas para todos, no nos vamos a centrar en un solo tema, por ejemplo el ADN, pensión de alimentos o la tenencia, no. Nosotros vamos a tocar todo, creo que se necesita que le demos la oportunidad de alzar la voz a todos y con sus distintos problemas. Todos tienen el derecho de tocar la puerta y nosotros tenemos el deber de abrírsela para que ellos puedan hablar y tratar de ayudarlos. Somos una ventana para que la gente solucione sus problemas y pueda tener una nueva vida.

TE PUEDE INTERESAR :