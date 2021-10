Lady Guillen sobre su pareja: “Lo lleve a comer a mis huariques y lo hice comer en los agachaditos”

Este domingo 17 de octubre, a las 7 de la noche, Lady Guillen llega a Mi mamá cocina mejor que la tuya, junto a su mami Esperanza. Ellas se enfrentan a María Victoria Santana, “La Pánfila” y a su mamá.

MIRA ACÁ | Vanessa López acusa a ‘Tomate’ Barraza de cobrar por llevar gente a los Estados Unidos

Este domingo llegas junto a tu mami a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

La pasé super bien, me divertí muchísimo al lado de mi mamá. Me tocó un plato que es mi especialidad, pero lo más complicado fue trabajar bajo la presión del tiempo. Mis uñas no me dejaban cocinar, las tenía demasiado largas. Soy sincera, si no hubiera sido por mi mamá, no hubiese podido terminar de cocinar, estaba demasiado nerviosa y me olvidé muchos ingredientes.

Hiciste un buen equipo con tu mamá...

Sí, para mí ha sido un momento importante porque es la primera vez que presento a mi mamá públicamente, en televisión nacional. También, es la primera vez que comparto con mi mamá en la cocina, para mí ha sido un momento maravilloso y, sobre todo, entretenido.

¿Y tú sabes cocinar?

Sí, mi abuelita, quien fue como mi mamá, me enseñó a cocinar desde los 9 años, siempre me decía, “Hijita, a donde vayas tienes que saber lavar y cocinar, para que nadie te fastidie y nunca te mueras de hambre”. Ahora que tengo una familia aplico todo lo que aprendí de pequeña, cuando no tengo quién me ayude en casa, yo misma soy.

¿Conquistas a Christiam (Uribe) por el estómago?

No lo conquisté por mi sazón, pero cuando empezamos a salir, lo lleve a conocer mis huariques y lo hice comer en los agachaditos. Ya tenemos cuatro años de relación, ya sabe que me gusta y que no.

Te han pedido la mano dos veces, ¿para cuándo será la boda?

El otro año, sí o sí será el matrimonio. Los dos queremos un matrimonio íntimo, con las personas que nos aprecian y que han vivido con nosotros estos cuatro años de relación, con aquellas personas que han estado en las buenas y en malas.

Cambiando de tema, durante estas semanas se ha hablado mucho sobre la separación de Josimar y María Fé, ¿qué opinas?

La verdad, es lamentable toda esta situación, muchas personas comienzan a opinar de algo tan delicado, no tenemos el derecho de cuestionar cómo ella se lleva el pan a su casa, qué tipo de trabajo tiene o qué pasó en su relación con Josimar, solo ella lo puede decir. Es una mujer tan joven que está llevando un embarazo, no solo enfrenta el lado emocional de lo que ha vivido con Josimar, sino, también, está enfrentando la situación de su embarazo. Todas las que somos mamás sabemos que es una situación que no solo es a nivel emocional, sino, también, de salud. Mis palabras para ella son de solidaridad, y va mi apoyo como mujer, ella merece respeto.

¿Crees que a su corta edad puede ser una madre soltera?

Creo que muchas mujeres, así como María Fé, han sacado adelante a sus hijos siendo madres solteras. Muchas mujeres han salido adelante sin la necesidad de tener a un hombre a su lado. Además, no puedes condenarte a vivir con un hombre que, toda la vida, te hará vivir en tristeza. Si ella ha decidido tener un embarazo sola, por el bienestar de ella y de su hijo, bienvenido sea.

}TE PUEDE INTERESAR

COPIAR ENLACE