Lady Guillén contó que dentro de poco iniciará los preparativos de su boda con su pareja y padre de su hija, Christiam Uribe, pero está en busca de ayuda profesional.

“El 15 de febrero empiezo con los preparativos. La verdad ahora estoy buscando wedding planner (organizador de bodas) porque estoy en nada sobre cómo organizarme”, afirmó la conductora de ‘Dilo fuerte’.

Los preparativos de una boda son un poco complicados.

Sí, he preguntado a algunas amigas que ya se casaron y todas me dicen que busque a alguien que me ayude.

¿Y para cuándo es el matrimonio?

A fines de año, pero este 2022 se casarán muchos personas. Ojalá encuentre quien me ayude en la organización.

Vas a tirar la casa por la ventana...

Haremos algo súper íntimo. Hasta hace unos meses cuando todo estaba más controlado tenía la idea de hacer algo un poco más grande, pero ahora todo volvió a cambiar con la tercera ola.

Sí, la ola de contagios ha aumentado.

Lo importante es estar bien de salud para que todo se concrete, así que a pensar primero en cuidarnos.

Como se sabe, el gerente de televisión Christiam Uribe le pidió dos veces matrimonio a Lady Guillén y la última fue en el programa ‘Reinas del show’, donde la también abogada era una de las participantes.

Uribe apareció de sorpresa en el programa, con anillo en mano, para pedirle nuevamente que se case con él y contó que el primer anillo de compromiso lo perdió cuando fue a lavar su auto.

Ambos sellaron este nuevo compromiso con un romántico beso y un baile sobre la pista de ‘Reinas del show’.

Lady Guillén: “En ‘Dilo fuerte’ seguimos con nuestra ventana abierta para todos”

Lady Guillén, conductora de ‘Dilo fuerte’, aclaró que ellos no tuvieron vacaciones porque ‘necesitamos seguir con nuestra ventana abierta’.

“Estamos de lunes a viernes, en nuestro horario habitual de las 3 de la tarde. El estar en vivo nos permite desarrollar más las necesidades en sus diversas situaciones. Trabajando con más enlaces, investigación periodística y ahora con el plus de actualidad, de lo que pasa en nuestro país, desarrollándolo desde el punto de inicio hasta el final”, señaló.

No tuvieron vacaciones.

No, nos fuimos de largo con la convicción de seguir con nuestra ventana abierta para todos.

¿Estás compitiendo con ‘Amor y fuego’ y ‘Al fondo hay sitio’?

Siempre habrá competencia. Pero nuestra esencia como programa es el trabajo arduo de todo un equipo maravilloso. Empezamos en la tarde, y la gente nos quiere a esa hora. La verdad el recibimiento ha sido bueno, siempre estaremos agradecidos con público que nos ven.