Lady Guillén tras ser salvada en Reinas del Show: “La verdad que para mí fue una sorpresa tremenda, no me lo esperaba”

Hablar de Lady Guillén es sinónimo de valentía y coraje porque ante lo que vivió en el pasado no se amilanó: siguió adelante y en la actualidad tiene un hogar constituido junto a su esposo y su pequeña hija, quienes son su motivación para realizarse profesionalmente.

Justamente tras el anuncio de Gisela Valcárcel, que Lady Guillén se quedará para la tercera gala y tendrá que medirse en un duelo ante Yolanda Medina para ver quien sigue en competencia. TROME la abordó a la exconductora para conocer sus sensaciones al respecto.

¿Qué pasó por tu cabeza cuando Gisela Valcárcel dijo que te quedabas una gala más en Reinas del Show?

La verdad que para mí fue una sorpresa tremenda, no me lo esperaba. En realidad el programa ha sido un programón, ha sido de infarto con él versus de Gabriela y Brenda, con los puntajes, las decisiones del jurado, al final yo quedar como la única eliminada. Luego, que suceda que entro la próxima semana en un versus con Yolanda Medina. Ella es mi maestra de la cumbia y yo he aprendido de ella, ya que empecé con Yolanda en Alma Bella junto con Alejandra. Así que le tengo un respeto tremendo, pero creo que este nuevo reto que me está dando la vida y la oportunidad en el programa, la voy a aprovechar y voy a dar todo de mí esta semana ensayando sacándome la mugre para poder quedarme en competencia, y seguir demostrando a las mujeres que si puedo y si quiero seguir acá continuando en el concurso demostrando que si se puede.

¿Pero tu mirada reflejaba tristeza cuando se veía que se salvaban a las demás concursantes?

Quizá yo pensé que ya acababa en eliminación. La tristeza obviamente se nota y se ve. Porque no solo es el concurso, el programa, es también dos semanas de convivencia con todas las chicas. He aprendido a socializar en algo que había dejado hace 12 años. Para mí esto es como comenzar desde cero, es algo nuevo. Entonces, me encariñé mucho con todas para conversar con ellas. La verdad son 12 años que no había hecho esto y para mi saber que en ese momento me iba es como una nostalgia, este es el fin, acá me despido.

Ves lo del sábado, ¿cómo una revancha para demostrar tu talento en “Reinas del Show”?

Sí, tengo un versus con Yolanda y espero dar todo de mí, lo voy a hacer para poder demostrar y quedarme en competencia. Yolanda es una maestra, sabe muy bien lo que hace y lo que maneja. Yo he aprendido de ella cuando he bailado cumbia y lo que queremos nosotros siempre es demostrar que somos las mejores. Pero desde ya darle mensaje a la gente, a las mujeres, que siempre nosotras vamos a ser reinas, pase lo que pase, hagamos lo que hagamos siempre debemos sentirnos reinas.

¿Hay un sinsabor que pudiste hacer más en estas dos galas?

Creo que cada persona que está participando en el programa, tiene una esencia, técnica, sabe a lo que va y creo que de todas soy la que tengo menos ventaja porque el tiempo que dejé el baile y recién lo estoy retomando después de muchos temas emocionales, algo que pensé nunca más en mi vida hacerlo Entonces, todo eso influye, sin embargo, no pienso quedarme ahí, me estoy esforzándome, tratando de dar lo mejor de mí y vamos a ver que pasa el otro sábado.

¿Qué aspiras lograr con tu presencia en “Reinas del Show”?

Él aspirar a estar en un gran escenario como es “Reinas del Show” significa mucho. Es ser un artista completo, tener respeto a la pista al baile, vestuarios y magia de la televisión. Creo que todas aspiramos a llegar un punto, donde podamos tener la corona solo por un propósito. Demostrarnos a nosotras mismas que podemos hacerlo y que vamos a ser Reinas cuando lo propongamos.

Hoy es el día de tu familia, ¿qué significa para ti la familia?

Mi familia es todo para mí. Son mi soporte, mi vida, mis ganas de salir adelante y en este momento mi concentración es mi hija que cumple tres años. El otro año me caso, siento que finalizó una etapa de mi vida, que termina con una familia con salud que es lo que siempre he querido.

Un mensaje para las mujeres

Qué en cualquier situación que nos ponga el camino, destino, Dios siempre podemos salir adelante. Habrá circunstancias o situaciones que van a demostrarnos que somos fuertes y podemos sacar esa fuerza guardada para decir un alto. Solo depende de nosotras mismas y cualquier decisión nos va a dar una lección en cualquier circunstancia.

MÁS INFORMACIÓN: