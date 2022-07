A sus 53 años, Laly Goyzueta nos contó que se siente una mujer plena y vive un bonito matrimonio de 17 años con el argentino Mariano Sabato, donde hay mucho amor, respeto y mantienen viva la llama de su romance. Además, dice que no es de las mujeres que necesita un ‘brillante’ o que le regalen cosas caras, pues lo importante son las risas y los momentos bonitos que se viven con la pareja.

¿Cómo te está yendo con tu personaje de Patricia en ‘Luz de Luna 2′?

Contentísima, Patricia es un personaje bastante controversial porque llega a la historia después de años de fingir su muerte y quiere recuperar a su hijo. Trato de no hacerla ‘mala mala’, porque creo que todos tenemos un lado bueno y malo.

¿Qué personaje te faltaría interpretar en tu carrera actoral?

Vengo trabajando como actriz desde el siglo pasado, soy bien antigua, ja, ja, ja. Siempre he construido los personajes y quizás me gustaría interpretar a una persona que ya haya existido, como un personaje histórico. Ya he sido buena, mala, un poquito de todo, y siempre agradezco a cada personaje.

Hace poco grabaste un TikTok donde mencionabas que tenías 52 años y te sentías contenta...

Sí, grabé un TikTok para un proyecto de una amiga, pero ahora ya tengo 53 años y me siento una mujer hecha y derecha. Llevo lo mejor posible mi madurez, he aprendido mucho en estos años y siento que me falta aún muchas cosas por vivir. Estoy muy satisfecha.

¿Cuál es el secreto para mantenerte regia?

Lo primero es aceptarse uno mismo y quererse, amarte íntegramente. Además de complementarlo con alimentación saludable y hacer ejercicios. Fui instructora de pilates por años, ahí estaba en forma, y ahora lo que estoy haciendo es irme a la grabación (de ‘Luz de Luna 2′) en bicicleta. Me voy desde Magdalena hasta Miraflores, en máximo 35 o 40 minutos, estoy bajando mis tiempos. Hacer ejercicios te pone más pilas, yo amo hacer ejercicios.

¿Eres de usar redes sociales?

Soy más tuitera.

IGNORA Y CANCELA A LOS FALTOSOS

¿Y te ha tocado que algún chibolo te haya querido enamorar en las redes sociales?

La verdad que siempre son muy cariñosos los admiradores, me dicen cosas lindas, recuerdan mis personajes y en mis fotos me escriben ‘qué linda’, ‘qué guapa’, ‘no aparentas tu edad’, ‘eras mi amor platónico’. Si aparece un faltoso o malcriado lo cancelo, lo ignoro.

¿Y cómo va tu matrimonio con Mariano?

Bien, ya tenemos 17 años de casados y de conocernos como 19, el próximo año cumpliremos 20, toda una vida. Mantenemos siempre viva la llama del amor, que nuestra relación siga funcionando, con tantos años de casados somos esposos, amigos, cómplices, amantes, de todo. Nuestra relación ha ido cambiando con el tiempo, no es la misma como empezamos, pero se ha ido fortaleciendo. También tenemos los momentos complejos, no todo es color de rosa.

¿Les ha tocado afrontar una fuerte crisis?

Algunas parejas tuvieron problemas en pandemia, pero nosotros no, cada uno tiene su espacio, no somos los que estamos pegados como chicles. Puede haberse dado el caso de que no pensamos igual, pero llegar a pensar en una separación o en un problema mayor, no. Si hay una diferencia se aclara, todo se puede resolver cuando hay buena voluntad.

¿Cuál es la clave para mantener un matrimonio duradero?

Para nosotros es el respeto, el tener sueños juntos, no tener que ponernos máscaras. Mi esposo me conoce en todos los aspectos y al ser honesto no tienes que aparentar nada. Ese amor que hace doler no lleva a nada bueno, enamórate de quien comparta contigo la vida, que se rían de las mismas cosas y donde no tengas que ponerte una máscara para agradar. El amor hay que trabajarlo, dar, ser comprensivos.

¿Cómo mantienen viva la llama del amor?

Suena trillado, pero hay que regar el amor, que las cosas funcionen, hay que tener su momento bonito, no tiene que ser caro, pero tener tu noche romántica o hacer tu comidita, salir a pasear de la mano. Yo soy bien simple, a mí me regalan una flor del jardín y soy feliz. Esos detalles van haciendo que las cosas funcionen.

¿Mariano es más meloso, cariñoso?

No somos tan melosos, ni tan románticos, pero nos gusta tener nuestros momentos. Somos detallistas en pensar en el otro, por decir yo sé que a él le gusta despertarse y tener su agua caliente para su mate. Entonces, cuando me despierto le tengo su agua, lo engrío. No es nada de lujo, pero son detallitos pequeños que se tienen.

Hay parejas de la televisión que lucen que el esposo o novio les regala carteras carísimas…

Es de terror. A mí sinceramente me parece de más. Creo que uno debería guardar su intimidad y ser ostentoso no es mi estilo. Si nos vamos a valorar por las cosas que tenemos, estamos hasta las patas. Yo valgo por lo que soy, no por lo que tengo o lo que me den. Yo no soy de un anillo, una cartera, un vestido... valgo por mí y el día que me vaya de este mundo no me llevaré nada, solo las risas y los momentos bonitos que he pasado.

NO REVISA EL CELULAR

¿Y eres celosa?

Cero celos. Me muero tres veces si le reviso el celular a Mariano, no hay forma. La persona que quiera engañarte, te va a engañar y punto. No puedo estar de perrito guardián, viendo si le puso ‘like’ o no, para vivir así prefiero estar sola. Tenemos que vivir tranquilos.

Hay parejas que se casan y al poco tiempo terminan por infidelidad…

Cada uno tiene su historia, uno sabe lo que viven las personas, por eso no me gusta juzgar y decir ‘mira, qué barbaridad’. La vida los juzgará y las personas de su lado verán.

Hablando de otro tema, ¿sigues con tu emprendimiento ‘MufFit’?

Me está yendo muy bien. Nosotros creemos en la alimentación saludable y empezamos con nuestros muffins antes de pandemia y luego tuvimos que repotenciarnos porque no había muchas facilidades laborales. Ahora estamos en varias tiendas, es un snack de avena integral y fruta natural.

¿Qué proyectos se vienen para tu carrera?

Ahora estoy full con ‘Luz de Luna 2′ y me gusta hacer una cosa a la vez. Ojalá que salgan más proyectos, los actores necesitamos oportunidad para chambear y contar historias. Ahorita no es fácil y ojalá se abran más posibilidades para todos, que se hagan cosas lindas y el Perú crezca.

