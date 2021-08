La actriz Laly Goyzueta recordó que fue voluntaria en los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm que se realizaron en el Perú, ha recibido las dos dosis y no ha tenido ninguna reacción adversa y, por ello, pide a la población acudir a inocularse para poder combatir el coronavirus y poder alcanzar la tan ansiada inmunidad de rebaño.

“Fui parte del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm el año pasado y me tocó la ‘cepa bujan’, luego me han puesto las dos dosis y no he tenido ningún síntoma adverso, estoy perfecta. Solo tuve un poco de molestias en el brazo y algo de sueño, pero nada de dolor de cabeza. Yo me siento protegida y confío en la vacuna Sinopharm por que hay estudios que lo comprueban y, por eso, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha dado su visto bueno. Además, los médicos se lo han puesto en la prima fase de la vacunación y se han enfermado menos, conozco los testimonios de personas que se exponen diariamente al virus y están superbién, no hay que dudar pues todas las vacunas sirven”, enfatizó la actriz Laly Goyzueta.

Además, señaló que todos debemos entender que lo más importante es poder protegernos y cuidar nuestras vidas. “Lo importante es que todos nos vacunemos, cuando se alcance un gran porcentaje de vacunados recién podremos de hablar de controlar el virus, de tener esa protección de rebaño, pues a más personas inoculadas estaremos más protegidos y el virus ya no circula, no se hacen variantes. Además, es importante conocer que la vacuna Sinopharm está hecha con el método antiguo, es decir, con un virus inactivo, y es de fácil transportación porque no necesita una refrigeración especial”, agregó la actriz peruana.

Finalmente, Laly señaló que actualmente está dedicada junto a su esposo Mariano Sabato a su emprendimiento de snack nutritivos y no tiene en planes regresar a la actuación hasta que se termine la pandemia.

“Ahora estoy a full con mi negocio, el emprendimiento que tengo con mi esposo Mariano de los snack saludables MufFit, que son súper ricos y sobre todo nutritivos, pues no tienen azúcar ni grasas añadidas y la idea es llevar a las familias peruana un producto que aporte a la dieta familiar. En cuanto a la actuación, por ahora veo difícil poder regresar porque se están realizando pocos proyectos y aún la situación es difícil”, señaló Laly Goyzueta.