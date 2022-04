La actriz Laly Goyzueta contó que extraña la actuación y podría volver muy pronto porque tiene propuestas que esperan que se concreten, pero este tiempo ha logrado consolidar su emprendimiento de comida saludable.

“Lo último que hice en actuación fue hace dos años (La otra orilla), así que estoy con muchas ganas de regresar a trabajar, pero también ha sido tiempo de aprendizaje con mi emprendimiento de comida saludable porque yo soy actriz y aprender a llevar un negocio no ha sido fácil. He tenido que aprender bastante, tratar de llevar cursos. Mariano (su esposo) felizmente sí la tenía bastante más clara, él ha sido la cabeza de equipo y yo lo he acompañado tratando de aportar y apoyarlo. Estamos construyendo una marca y estos dos años me han servido para aprender un montón y crecer en otro ámbito de mi vida”, dijo Laly.

Pero extrañarás actuar...

Sí, extraño meterme en la piel de otro personaje. Creo que eso es, extraño transformarme. Te juro que me he analizado y me digo ¿por qué me gusta tanto? Y es porque me pongo en los zapatos de otro, vivo otra vida. No sé, es como hacer las cosas que en la vida normal no harías, eso me gusta, por eso cuando me toca hacer de mala digo: ‘qué lindo’.

Lo bueno es que ya se reactivó el rubro y hay muchas más producciones de cine y televisión.

Sí, estoy superfeliz porque todas las productoras están empezando a grabar, hay varios proyectos y estoy esperanzada que uno de ellos sea para mí.

De otro lado, vas a participar en la carrera The Color Run.

Sí, nos encanta ser parte de todo este lanzamiento porque es una carrera que prioriza la vida saludable, la felicidad, valida que somos diferentes y que cada uno pueda lograr sus propias metas porque no tiene cronómetro, puedes ir corriendo, caminando. Entonces, la idea es divertirse y pasarla bien con la familia, con los amigos, pasarla bien promoviendo la vida saludable. Son los 5 kilómetros más divertidos del mundo.

THE COLOR RUN

The Color Run son los 5k más felices del planeta y regresan a Lima este 24 de abril en la Costa Verde. En el trayecto, los participantes pueden correr, trotar o caminar. Ir con amigos, familiares, o solos. Las únicas dos reglas son usar ropa blanca y terminar pintado de colores. En el trayecto pasas por cuatro estaciones de color -naranja, rosa, amarillo y azul- y disfrutas de un buen rato de relajamiento. El evento promueve la vida saludable, la felicidad, y la individualidad.

La Costa Verde fue elegida nuevamente como escenario para la séptima edición. La carrera dará inicio a las 9:00 am con una nueva temática “Make Magic” con un formato de día, más colorido y entretenido. Los kits de la maratón están a la venta en Teleticket, el costo es de S/80.00 y podrán ser recogidos a partir del 11 de abril en C.C. Real Plaza Salaverry y Hotel BTH de San Borja, en los estacionamientos.

Los kits están compuestos por: una bolsa tipo mochila, el polo oficial del evento, una pulsera que sirve como entrada para poder ingresar al evento y un sachet individual de polvos de colores para la maratón.