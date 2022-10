Laly Goyzueta no se corre de los retos, y darle vida a Patricia Ferreira en “Luz de Luna 2″ es uno de ellos. Su personaje llegó a la historia con un halo de misterio, dispuesta a saldar viejas deudas con Eusebio de Souza, el hombre que le arruinó la vida y también dispuesta a recuperar el amor de su hijo Eus, pero las circunstancias la han llevado en la historia a ser una víctima del abuso del poder.

“Me costó entender la lógica del personaje, pues dejó a su hijo cuando era pequeño porque la vida se le hacía insoportable con un hombre que la hacía infeliz. Creyó que dejar a su hijo rodeado de dinero y lujos era lo mejor, pero resultó ser lo peor. Esa frustración de madre la acompaña, pero hasta ahora no pierde la fe y cree que podrá cambiarlo”. afirma..

Ella también se enfrenta al poder mal utilizado. Y sobre todo a la corrupción, la novela muestra muchos ángulos de la sociedad. Yo creo que la motivación de Eusebio es el poder y es capaz de cualquier cosa con tal de tenerlo, finalmente espero que eso lo termine hundiendo.

Cuando te ofrecen un papel como el de Patricia, hay que recurrir a muchas herramientas para sacarlo a flote . La verdad, antes de empezar tenemos muchas reuniones para entender el personaje y saber cómo contar la historia. Michelle y los guionistas nos van guiando para saber por donde se arranca para que tenga una lógica, luego el personaje va tomando vida propia cuando lo van escribiendo. Trato de buscar a mi personaje de donde agarrarlo para que tenga un sentido.

¿Patricia Ferreira podrá recuperar el amor de su hijo Eus?

OFICIO

Sientes que los años te han dado más oficio, cada papel es como empezar de nuevo. De hecho la práctica diaria es la mejor escuela, eso es definitivo, además siempre trato de buscar dentro mío algo que pueda aportarle al personaje, mis emociones. Respecto a Patricia me ayudó muchísimo el vestuario que me dieron, muy cuidado, el glamour de una primera dama. Me inspiré en la canción de Rafaella Carrá, ‘Yo no sé vivir sin ti’, ese fue mi ritmo para ayudarme a crear el personaje

Y dejando la ficción, ¿cómo es Laly mamá?

Siempre he tratado de estar con mi hijo todo lo que he podido, he buscado compartir con él desde chiquito, siempre hemos sido muy unidos. Hasta para grabar lo llevaba con su corralito y lo dejaba encargado mientras trabajaba.

A pesar de lo unidos, siempre le has dado su espacio...

Eso es básico para hacerlo fuerte, independiente, muchas veces, como mamá gallina que somos, nos cuesta, pero siento que es importante darles seguridad en lo que están haciendo en la vida. Ellos mismos luego deben manejarse sin necesidad de que estén dependiendo de ti.

Con la reaparición de Alma en “Luz de Luna 2”, la novela ha tomado nuevos aires, ¿por qué crees que los melodramas siguen funcionando?

Yo creo que somos seres que necesitamos creer en el amor que es realmente lo que mueve el mundo. A las personas nos gustan esas historias en las que sabes que todo terminará en un final feliz porque el amor triunfa definitivamente, las telenovelas sirven para mantenernos emocionalmente vivos a pesar de los problemas, por eso van a seguir funcionando.

