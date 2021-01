Laly Goyzueta pidió a los peruanos no tener miedo a vacunarse cuando sea el momento indicado y recordó cumplir con los protocolos de bioseguridad para evitar el aumento de contagios por coronavirus.

“Saben por qué fui voluntaria, porque creo que es importante no solo pedir a otros (que se vacunen), sino hacerlo, estoy comprometida con mi país y el desarrollo. Les pido a todos que no tengan miedo y dejen los prejuicios. Soy voluntaria pero me sigo cuidando, conozco a muchos otros y todos estamos bien. Si nos unimos como país estoy segura que saldremos adelante”, sostuvo

A su vez, lamentó que una voluntaria, que participó en los estudios de la vacuna contra el Covid, haya fallecido de neumonía.

“Me dio muchísima pena perder a una peruana que fue voluntaria, esto nos tocó a todos, pero creo que la noticia en un principio no fue llevada de la manera correcta. Se especuló, se puso en duda el seguimiento que nos están haciendo, porque cuando decidí ser voluntaria me dieron toda la información, no se nos iba a decir si era placebo (sustancia que carece de acción curativa) o vacuna, pero teníamos que cuidarnos”, precisó.

De otro lado, Laly invitó a leer el libro ‘Mi clímax entre tus manos’, de la escritora Karina Reyes, quien busca empoderar a la mujer a través de una novela erótica.

“Me parece muy valiente y felicito a Karina por tocar un tema que aún es tabú, la sexualidad es parte de nosotros”, dijo. (D. Bautista)