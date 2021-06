El estilista Koky Belaunde se suma a la fiebre que se ha desatado por el seleccionado Gianluca Lapadula y afirma que se ha convertido en el nuevo ícono de la moda en el país, destronando a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y lo califica como ‘fashion, guapo y distinguido’. Además, dice que se ha convertido en su hincha porque demuestra su amor por el Perú en las canchas de fútbol.

“Gianluca Lapadula tiene un look espectacular que gusta a hombres y mujeres, su corte de cabello es la sensación y marca tendencia en el país. No solo se lo ve guapo, atractivo y demuestra que no todo es tener un rapado y lucir un arete. Lo veo muy fashion, metrosexual, neosexual y churrísimo... lo más atractivo que tiene es que no hace alarde, no es alabancioso. Actualmente es el ícono de la moda, ha destronado a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero”, comentó el estilista.

Además, rescata que su elegancia europea la ha sabido adaptar a nuestra realidad. “Ahora hasta el barbero que le corta el cabello a Lapadula se hace famoso, es que es la tendencia, es el ídolo de la juventud, y los muchachos están imitando un look bonito que no deforma las cabelleras. Su forma de vestir es sobria, discreta, distinguida, muy europea... y eso lo hace lucir elegante, pues podría ponerse cualquier tipo ropa y se le vería bien, creo que ha hecho olvidar a Paolo y Farfán, que en los últimos tiempos venían marcando la moda entre los futbolistas peruanos”, enfatiza Koky Belaunde.

Por otro lado, dijo que ha seguido atentamente los partidos de la selección peruana en la Copa América y está contento con el desempeño del delantero nacional. “Veo que en cada partido viene jugando mejor, poniendo más entrega, más lucha y garra. Sin duda que está sudando la blanquirroja y podemos estar tranquilos porque hemos encontrado un reemplazante para Paolo Guerrero, quien por su edad, está próximo para el retiro”, añadió el profesional de las tijeras.

Finalmente, Koky Belaunde, dijo que ya viene trabajando en su salón de belleza, pero también viene dictando cursos para seguir formando a nuevos estilistas. “Ya estoy trabajando, poco a poco nos fuimos reactivando. Espero que también se apoye al rubro de los artistas porque me llaman muchas veces para animaciones y eventos, pero antes de asistir prefiero cuidar mi salud, ojalá que el gobierno ofrezca nuevos protocolos y ayudas para que los espectáculos vuelvan a funcionar”, agregó.