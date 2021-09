Hace meses saltaron a las primeras cuatro modelos a las que se les apodó como ‘Chicas Tulum’. Jossmery Toledo, Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo integraron uno de los ‘grupos’ mediáticos más sonados en el primer semestre del año, aunque ello terminó en cuestión de semanas. Del amor al odio. ¿Por qué? Te lo contamos.

La ‘amistad’ que parecía que tenían las cuatro se resquebrajó y pasaron a protagonizar dimes y diretes, alimentando así a los programas de espectáculos. Sin duda, la discusión más fuerte recientemente la protagonizaron Paula Manzanal y Macanera Gastaldo.

¿CÓMO LLEGÓ A SU FIN EL GRUPO ‘CHICAS TULUM’?

Todo comenzó cuando Paula Manzanal aseguró el mes pasado que Jossmery no podía ser considerada como una ‘Chica Tulum’ ya que ese era un lugar fino y la expolicía no lo era.

“Yo me preguntó por qué Jossmery Toledo es chica Tulum si nunca ha pisado en su vida Tulum por lo que no cree que debería ser considera chica Tulum”, dijo en su momento Paula.

No obstante, la expolicía no se quedó callada y tildó de clasista a Manzanal a través de sus redes sociales, a la par que descartó que sea su amiga. “A ella no la considero amiga porque minimiza a las personas por su clase social, y esas no son amigas”, agregó Toledo.

Fue así que las críticas e insultos empezaron a ir y venir. Macarena Gastaldo se unió a Jossmery y lanzó varios comentarios de grueso calibre, siendo el más fuerte el revelado este 27 de septiembre asegurando que Paula Manzanal era meretriz en Europa.

¿POR QUÉ SE LES DECÍA ‘CHICAS TULUM’?

Esta denominación surgió luego que la periodista Magaly Medina comentara los constantes viajes que realizaban las modelos Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo a la conocida ciudad de Tulum que se encuentra en la costa caribeña de México.

La ‘popular urraca’ se preguntaba en diferentes ocasiones “¿Cómo lo hacen, cuál es el negocio?”. La pregunta se basa, entre otros motivos, en que según un informe sobre el viaje de Paula Manzanal, solo el desayuno, almuerzo y cena en casi un mes bordea los 4 mil 500 dólares.

El registro migratorio de las también conocidas “embajadoras peruanas” hacía notar que pasaban más tiempo en un avión. Las modelos han recorrido distintos lugares como Miami, Holanda, España, Jerusalén y más.