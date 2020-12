El medio estadounidense The New Yorker realizó una selección a criterio de las actuaciones más resaltantes durante la pandemia. Algunos de los artistas de alto rango que se logran ver en la recopilación pertenecen al mundo del cine, como la actriz británica Gillian Anderson, pero, en otros no, como el caso del adolescente Keedron Bryant, reconocido a partir de una canción publicada en sus redes sociales.

La lista realizada a criterio estricto del medio cultural cuenta con al menos 10 protagonistas de la pandemia, y puntualiza que, de haber estado en una situación “normal”, algunos de los artistas habrían sido opacados por actrices de Broadway, como Katrina Lenk cantando en “Company” o Laurie Metcalf actuando en “¿Quién teme a Virginia Woolf?”, dos obras previstas para tener una larga temporada en inicios de año, pero tras su cierre por pandemia nunca fueron reanudadas.





Sarah Cooper

Al inicio de la pandemia, la jamaiquina de 42 años no sabía utilizar la plataforma de Tik Tok, pero para fin de año ya había estrenado su primer show especial “Sarah Cooper: Everything’s alright”, dirigido por Natasha Lyonne, el 27 de octubre en Netflix.

Aprendió a utilizar la plataforma para publicar su trabajo. En su primera grabación, ella reconstruye mediante el drama una conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos, cuando hizo referencia a una lámpara eléctrica y un desinfectante para hallar una solución científica que cure el coronavirus. Las vistas llegan a más de 20 millones.

¿Cómo reaccionaría Donald Trump si viera tus videos?, le preguntaron en el blog Comedy Wrap. “No se daría cuenta de que me estaba burlando de él. Probablemente pensaría: ‘Hay una mujer negra que me apoya. Llévenla a la Casa Blanca’. O si no, se enojaría mucho, porque su voz sale de mi boca y me demandaría”, comentó.





Gillian Anderson

Infaltable tener a alguno de los protagonistas de “The Crown” (Netflix) en la lista. Una de las series más elogiadas este año. La estrella de la cuarta temporada es Gillian Anderson, interpretando a la primera ministra británica desde 1979 hasta 1990, conocida como “la dama de hierro”, Margaret Thatcher.

The New Yorker resalta la crueldad y convicción del personaje, una mimesis actoral algo ambigua en contraste con la personalidad de la Thatcher real, pero que enaltece la recreación de una mujer “espectral”. Principalmente, sobresalen los gestos con la mandíbula y los labios, que crean la tensión, y son puntos dramáticos que superan la interpretación de Meryl Streep en “The Queen”.

“Ella (Margaret Thatcher) realmente creía que sabía lo que era mejor y creo que eso también la llevó a su caída. Ella creía absolutamente que era ella quien iba a cambiar el país y que sabía cómo hacerlo (a pesar de) lo que sea que alguien más haya dicho”, comentó Anderson al The Hollywood Reporter en una entrevista.





Michaela Coel

La actriz afrodescendiente británica Michael Coel dio vida a la protagonista de la serie donde es co-guionista. Esta artista, cantautora y poeta de 33 años narra la vida de una adolescente que, en realidad, es el alter ego de ella misma y continúa con su vida tras haber sufrido una violación sexual, al igual que la artista.

“I May Destroy You”, estrenada con 12 episodios de media hora en junio por HBO y BBC One, ha tenido buenas críticas. En comparación con la comedia de Netflix Chewing Gum, con Coel como guionista, The Hollywood Reporter la califica de forma positiva como una serie “conflictiva y complicada”, debido a la complejidad de la progresión del personaje y a un final lleno de traumas que la misma escritora tenía dificulta para cerrar.

Según el puntaje del medio de tendencias cinematográficas Rotthen Tomatoes, en un recuentro de más de 32 reseñas sobre la serie, el 97% de personas hicieron una crítica aprobatoria sobre “I May Destroy You”.





Keedron Bryant

Este niño de 12 años natural de Jacksonville, Florida, colgó un video donde se le escucha cantar “I Just Wanna Live”, un tema escrito por su madre Johnnetta Bryant. Esos 51 segundos de la canción dieron la vuelta al mundo en un contexto de dolor, debido a la muerte del afroestadounidense George Floyd en manos de la policía.

“Realmente me golpeó el corazón tan profundamente porque soy madre de un hijo negro. Tengo un marido negro. Tengo hermanos, tíos, primos, amigos negros”, había comentado la madre de 38 años a AP.

Era 26 de mayo cuando Bryant subió el video, conteniendo entre las notas musicales su indignación por un suceso que conmovió a la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos. El video obtuvo más de un millón de vistas y fue compartido por LeBron James, Lupita Nyong’o y Barack Obama.





Raúl Esparza

El actor estadounidense, reconocido por su interpretación del personaje ficticio de Federick Chilton en “Hannibal” y de Rafael Barba en la serie la “Ley y el Orden: Unidad Especial”, protagonizó el evento “Take me to the World” en Nueva York en abril para celebrar el cumpleaños del gran músico teatral Stephen Sondheim.

Esparaza fue aclamado por convocar a varios artistas del mundo del teatro en una reunión virtual tras haber sido arrinconados por la pandemia. Christine Baranski, Meryl Streep y Audra McDonald fueron algunas de las figuras famosas que participaron cantando desde sus ambientes personales.

La interpretación musical principal de la noche fue la canción que dedicó Esparza, “Evening Primrose”, un tema del musical televisivo de 1996 que trata sobre el drama de una comunidad secreta. The New Yorker califica al show como un momento de “catarsis pura”.





