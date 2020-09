Norka Ascue, cantante de ‘Las Hechiceras de la Salsa’, comentó que ella y las otras integrantes de la agrupación quedaron sorprendidas al enterarse de que Cristina Rodríguez, líder de la orquesta, es buscada por la Policía por pertenecer a una banda internacional de robo cibernético.

“Estoy sorprendida como todos, ojalá que todo lo que se dice de Cristina no sea cierto”, afirmó.

¿Se veían seguido o por la pandemia estaban alejadas?

Nos reuníamos para grabar un programa que tenemos, hicimos el piloto... pero no hablamos de temas personales, de su vida. La verdad, no puedo creerlo, nos hemos comunicado entre las compañeras y nos quedamos en shock, no sabemos si todo lo que se dice será verdad.

¿Te has comunicado con Cristina?

No contesta (el teléfono), yo he tratado de comunicarme con ella y nada.

La Policía dijo que tiene varias propiedades...

Bueno, tiene casa y carro... pero no le pregunto cómo compra sus cosas, es mi jefa.

Por lo que sé, su esposo está detenido y la Policía la busca a ella.

Es triste que esté pasando por esta situación, espero que todo se aclare y ella pueda salir de este problema.