Laszlo Kovacs está contento de regresar a la actuación a través de la comedia ‘Maricucha’ y tener la oportunidad de compartir escenas con Patricia Barreto. En este proyecto de Del Barrio Producciones encarnará a ‘Gianluca’, un gigoló que nunca trabajó y tiene la suerte de vivir una vida de ricos por estar casado con Tete Corbacho.

“La verdad que estoy agradecido por esta oportunidad que me han dado, es la primera vez que formo parte de sus producciones y me siento en casa. Este es un trabajo pensado para que el público se divierta, la pase bien y sobre todo en estos tiempos que tanto lo necesitamos”, expresó.

En la presentación de los personajes, Michelle Alexander dijo que el tuyo era un gigoló, playboy, el papirriqui, un tipo que no trabajó nunca.

(ríe) No tanto, bueno sí un poco. Lo que pasa con Gianluca es que nunca trabajó en su vida, terminó el colegio con Tete y al toque se casaron porque ella quedó embarazada y, bueno, tuvo su dinero, pero digamos que ya venía a menos y nunca ha trabajado. Es irresponsable, anda compitiendo con el hijo, cree que tiene 18 años, nunca creció y maduró. Realmente me estoy divirtiendo mucho con mis compañeros y Patricia Barreto es genial.

Tu look ha cambiado mucho, te hiciste algún ‘retoquito’, en la conferencia se te ve rejuvenecido...

No, nada, solo cambiaron un poco el color de mi cabello y hasta ahí nomás. Creo que es bueno asumirse con sus líneas de expresión y también porque a los actores nos ayuda (la fisonomía), pues da carácter al personaje. Tal vez se me ve diferente porque estos dos años de pandemia los viví en Tarapoto, en contacto con la naturaleza, quizás eso hace que me vea distinto a mis 43 años.

Laszlo Kovacs dice que la serie llega en un buen momento porque el televidente necesita reírse y a sus 43 años jura que no se hizo ningún retoquito.

No parece que tuvieras esa edad, ¿piensas tener familia?

Mira cómo está el mundo con esta pandemia, no, pero quién sabe lo que me depare el futuro, por lo pronto tengo a mi perro, que ya tiene diez años conmigo, claro, sé que no es lo mismo, pero hay una responsabilidad al cuidarlo. Quizá el día que no esté me anime a dar ese paso, no descarto nada, pero en este momento no me veo en ese rol, lo que sí tengo claro es que podría adoptar un niño.

‘TITO’ HARÁ DE LAS SUYAS

También te vamos a ver en Al fondo hay sitio que hasta en las repeticiones tiene buen rating, es como decía la señora Fraysinett, que la serie daba para más temporadas, ella pensaba que serían once...

Sí, y eso me tiene contento porque también siento como que quedó algo inconcluso ahí y va ser muy divertido ver a mi compadre ‘Pepe’ nuevamente y hacer de las nuestras.

Vas a ‘dobletear’ y multiplicar al grabar en Maricucha y Al fondo.

No, tanto justamente eso se habló al principio con el señor Jurgensen. Maricucha se termina a de grabar en marzo y luego empalmó con Al fondo, calculo que serán dos semanas en la que seguro coincidiremos en las grabaciones, pero no será complicado, todo ya está cuadrado.