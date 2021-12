En una reciente entrevista con Amor y fuego, el actor Laszlo Kovacs disparó con todo contra Nicola Porcella y Patricio Parodi, según afirmó el espacio de Farándula. El popular ‘Tito’ de Al fondo hay sitio calificó de ‘puertas’ a los guerreros por su participación en La Academia.

“Mira honestamente sí (son puertas), para mí sí lo son. O sea, lo poco que he visto, no es algo que particularmente me haga vibrar o sentir o emocionarme. Me parece un poquito frío, ¿no?”, dijo Kovacs.

En otro momento, Laszlo Kovacs precisó que las actuaciones de los guerreros son un ‘poco frías y algo robóticas’ . “Se necesita como te digo un poquito más de capas”, agregó.

Laszlo Kovans y su duro mensaje a Nicola Porcella y Patricio Parodi

LASZLO KOVACS LES DA UN CONSEJO

Finalmente, Laszlo Kovacs indicó que hay muchos jóvenes que tienen un talento oculto, pero otros, no. Al cierre de la entrevista, les envió un consejo ara que puedan aplicarlo.

“Cuando uno es joven realmente es como un diamante en bruto, aunque muchos se quedan solamente en bruto, pero si uno trabaja y se pule y lee y se esfuerza y viaja y estudia se puede llegar lejos, claro que sí”, agregó.