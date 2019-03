'El Valor de la verdad' de Pedro Moral SE EMITIRÁ pese a carta notarial de Sheyla Rojas | VIDEO

¡Nadie los calla! Este viernes, Latina terminó con los rumores sobre una posible suspensión de la emisión de 'El valor de la verdad' que grabó Pedro Moral, luego de que Sheyla Rojas les enviara una carta notarial.

A través del programa 'Válgame Dios', una promoción en video confirmó que 'El valor de la verdad' con la expareja de Sheyla Rojas se emitirá contra todo pronóstico.

Recordemos que Sheyla Rojas envió una carta notarial e interpuso un 'Habeas data' para evitar que el polémico programa de 'El valor de la verdad' vea la luz.

'El Valor de la verdad' de Pedro Moral se emitirá pese a carta notarial de Sheyla Rojas

Pedro Moral calificó como ‘interesada’ a Sheyla Rojas durante su participación en ‘El valor de la verdad’, porque canceló su compromiso al saber que no podría costear una lujosa boda que costaría 170 mil dólares, y por eso, dejó de ser cariñosa y se volvió totalmente fría.

El empresario contó en el sillón rojo que Sheyla se encargaba de todo el matrimonio y él debía poner 170 mil dólares.

“Pero a mí no me iba bien en los negocios, no podía pagar tanto y ella se molestó. Yo bajé los precios a 70 mil y tampoco le gustó. Le dije que lo haríamos como ella quería pero en unos meses más, hasta recuperarme, pero fue peor... ahí empezaron los problemas, dejó de ser cariñosa para ser fría, y hasta me trataba mal, diciéndome que baje de peso, que la ropa me quedaba mal”, dijo Pedro Moral.