Luciana Olivares, gerente de Estrategias y Contenido de Latina, renunció al canal de la avenida San Felipe tal como lo anunció a través de su cuenta de Facebook.



El último miércoles Latina causó gran polémica después de emitir el segmento '¿Cómo convivir con mi marido y el Mundial?'

en '90 Magazine'.



En ese segmento se daba consejos a las mujeres para no “molestar” a sus parejas durante el Mundial Rusia 2018. La psicoterapeuta Lizbeth Cueva compartió algunas cosas que las mujeres pueden y no pueden hacer mientras haya transmisión de partidos, despertando gran indignación por su contenido machista.



La situación se volvió tan grave, que Latina tuvo que referirse a la situación horas después del programa '90 Magazine'. A través de un comunicado, el canal 2 ofreció disculpas por el contenido difundido en el espacio. Esto habría sido uno de los detonantes para la renuncia de Luciana Olivares.



La ahora exgerente de Latina indicó que ingresó al canal con “el sueño de hacer una televisión diferente, romper esquemas, atraer nuevo talento y reinventar el que ya existía”.



Para Luciana Olivares cuando estuvo en Latina fue para que “un medio de comunicación puede convertirse en el agente de cambio social más poderoso para influir positivamente en un país”.



Olivares indicó que apostó por “la diferencia, por hacer contenidos con propósito, por confiar y arriesgar y en el camino acerté y me equivoqué pero lo que nunca abandoné fue mi propósito”.



¿Cómo convivir con tu pareja durante el mundial? de Latina

Luciana Olivares deja Latina después de dos años y se dedicará a su nueva empresa de marketing, retirándose del canal en buenos términos.



"Gracias por todo Latina, me llevo la experiencia y todo lo aprendido. Me llevo en el alma haberme cruzado con personas extraordinarias y haber desarrollado juntos algunas pequeñas revoluciones", finalizó Luciana Olivares.

Gerente de Latina renunció al canal. (Captura: Facebook) Gerente de Latina renunció al canal. (Captura: Facebook)

Además del segmento machista que transmitió Latina el último miércoles, otro de los motivos de la renuncia de Luciana Olivares sería el poco rating que obtuvo Magaly Medina en ‘La purita verdad’ y otros fracasos televisivos como ‘Torbellino’.



En una entrevista con Trome hace unas semanas, Luciana Olivares aseguró que no renunciaría a Latina, pero al parecer habría cambiado de opinión



“Siempre soltarán rumores para desestabilizar, continuaré trabajando porque no me trajeron por ser una erudita de la televisión, ahí están mis compañeros con su gran experiencia, lo mío es aportar una estrategia que genere un cambio”, dijo en ese entonces.



Luciana Olivares habló sobre sus futuros proyectos en Latina.

