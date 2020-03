En un pronunciamiento difundido a través de su noticiero central, Latina rechazó los calificativos que lanzó Ricardo Zúñiga, conocido como Zorro Zupe, en el programa Válgame contra la madre de Camilita, la niña de 4 años que falleció asesinada en Independencia.

Mónica Delta fue la encargada de pronunciarse a nombre del canal y del equipo periodístico para rechazar lo dicho por el Zorro Zupe quien calificó duramente a la madre de la menor fallecida, la tarde del martes.

“Ni Latina, ni el equipo periodístico, ni quien habla está de acuerdo y esperamos que mañana mismo, en el mismo espacio, se rectifique y ofrezca las disculpas correspondientes. Nosotros estamos comprometidos con la información, con la veracidad y rigurosidad y el respeto a propalar noticias, más aun con menores involucrados”, dijo Mónica Delta.

Latina rechaza comentarios del Zorro Zupe

DUROS CALIFICATIVOS

Como se recuerda, el Zorro Zupe arremetió contra Mirella Huamán, la madre de la pequeña Camila de 4 añitos, que murió asesinada por un adolescente que la secuestró cuando estaba en la calle buscando a su madre en Independencia mientras ella estaba en una yunza.

La madre de Camilita se comunicó en vivo con Válgame y reconoció su responsabilidad en la muerte de la menor. “Es mi culpa, sí, porque yo las dejé solas. El psicólogo me dijo no es tu culpa Mirella, la culpa es de ese desgraciado que le arrebató la vida a tu niña pero no es tu culpa”, dijo la mujer en comunicación telefónica.

Fue en ese momento que el Zorro Zupe no pudo contener su indignación y estalló. “¿No es tu culpa? Quién te ha dicho que no es tu culpa oye inhumana. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si tú hubieras estado con tus hijas esto no estaría pasando ¡despierta! Tu hija estaría viva en estos momentos, inhumana. Tu peor castigo va ser toda tu vida vivir sabiendo que por tu culpa asesinaron y violentaron a tu hija ¡bestia!", dijo muy molesto.

Zorro Zupe estalla contra madre de Camila