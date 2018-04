Latina: ¿Movidas en gerencia del canal por bajo rating de sus programas?

Andrés Badra, gerente general de Latina, saldría en los próximos días de su cargo debido a que varios de los programas no han levantado en rating, entre ellos, ‘La Purita Verdad’, ‘Válgame Dios’ y ‘Tunait’.



Rodrigo Mejía asumiría el cargo de gerente general de Latina internamente tras el fracaso de Badra en la apuesta por programas ‘familiares’ y alejados del espectáculo que no habrían agradado al público, lo cual se ve reflejado en el rating.



Por ejemplo, ‘La Purita Verdad’, conducido por Magaly Medina, ha llegado a tener hasta 2.9 puntos de rating, algo insólito en la carrera de la ‘Urraca’.



El programa de Magaly Medina ha sido la constante burla de varios personajes de la farándula como Ricardo Rondón,Tilsa Lozano y Tula Rodríguez por las bajas cifras de rating que registra.



Incluso, Magaly Medinase excusó que tenía bajo rating porque "la gente no está viendo televisión, porque la gente sale a la calle, porque la gente ve Netflix, porque los chicos ya no ven televisión de la manera antigua. Los chicos están metidos en sus tablets, en sus celulares y ven lo que les da la gana. Están metidos en Internet, en YouTube, quién sabe qué ven los chicos de ahora".

Por su parte, ‘Válgame Dios’, conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, obtuvieron como máximo 6.4 puntos de rating en su estreno, pero cuando estaban en el horario de ‘Amor, amor, amor’ desde la una de la tarde, mayormente- y con altibajos-, tenían buen rating.



Finalmente, ‘Tunait’, programa de Katia Palma, obtuvo en su estreno 6.8 de puntos de rating, ubicándose en el puesto 18, pero luego el programa de Latina bajó hasta 5.5 puntos, posicionándose en el puesto 30.



Las diferencias del rating con otros programas en ese mismo horario habría sido la hecatombre para poner fin en la labor de Badra en Latina.



Además de los fracasos estrepitosos de las producciones ya mencionadas, el clima laboral no sería el mejor en las instalaciones de Latina.



La administración del canal de la avenida San Felipe habría realizado un estudio sobre el clima laboral y los resultados no habrían sido muy positivos.

