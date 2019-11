El exconductor de Válgame Dios, Rodrigo González, se refirió a la edición de El Valor de la Verdad que grabó Shirley Arica y que nunca vio la luz por decisión de Latina. Peluchín conversó con la chica realidad y ella le dio una actualización de la situación.

Según el testimonio de la modelo, el canal de la avenida San Felipe aún no le ha dado una respuesta de cuándo se emitirá lo grabado y que no tiene una garantía de si en algún momento lo difundirán.

Pero eso no sería lo más grave. Hace unos días, Magaly Medina mostró su interés en invitar a Shirley para que hable sobre las confesiones que hizo en el sillón rojo.

Sin embargo, esto no podría ser posible. El presentador contó que Latina le dejó en claro a la ex de Reimond Manco que si ella se presentaba en otro programa o canal para referirse a la grabación que hizo, no le pagarían el premio que ganó.

“Ella tenía pensado ir al programa de Magaly para ser entrevistada, pero le dijeron que si ella se presentaba en cualquier otro lado no cobraba su premio, que no le pagan”, expresó.

Las revelaciones de Arica encendieron la polémica con solo el avance del programa que Beto Ortiz compartió en sus redes porque mencionó el nombre de varios seleccionados nacionales.

Rodrigo González en Instagram