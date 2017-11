Latina: Venevisión habría comprado canal ¿Qué pasará con sus figuras televisivas? [VIDEO y FOTOS]

El canal venezolano Venevisión habría comprado Latina, así lo aseguraron Fuentes de Trome.pe. La situación en Venezuela continúa igual de crítica y esto habría impulsado al canal extranjero a invertir en la industria peruana.



Venevisión ha sido censurada en más de una ocasión por el gobierno de Nicolas Máduro y eso los habría obligado a invertir en Latina. Ambos canales muestran una línea de comunicación parecida en sus contenidos.



De momento, Latina continuarán con su programación normal. Al parecer, Venevisión no interferirá con los contenidos de la señal peruana. Probablemente se incluyan nuevos espacios televisivos debido a la compra realizada por los venezolanos.



'Peluchín' confirmó que 'Amor, amor, amor' se queda en Latina.

La masiva migración de venezolanos a Perú también habría ocasionado que Venevisión invierta en la señal peruana. Por lo pronto, Latina no se ha pronunciado sobre el tema y estos asuntos son manejados con bastante confidencialidad.



Este año, Latina no realizó preventa y el hecho fue bastante comentado en redes sociales. Este evento tiene la finalidad de mostrar la parrilla de la programación a posibles anunciantes para asegurar que estos sean rentables.



Rodrigo González, figura emblemática de Latina, explicó al público televidente de Amor Amor Amor que en Latina no existe una preventa como en otros canales y por eso, no se sabe qué programas continuarán para el siguiente año ¿Cómo afectará la situación la influencia de Venevisión?

¿Mario Hart en Latina?