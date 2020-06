Por: Lady Gamarra

La conductora de ‘En exclusiva’, Laura Borlini , pasó un gran susto y tuvo un ataque de nervios, tras sufrir un accidente ayer por la mañana en su casa y por el cual se ausentó de su espacio, siendo reemplazada por Adriana Quevedo.

Laura, no estás en vivo en el programa, Adriana está conduciendo. ¿Todo bien contigo?

Estoy en la clínica. Estaba saliendo de bañarme para ir al canal y se rompió la mampara de vidrio de la ducha. Me he cortado la muñeca, la planta del pie y me están revisando porque puedo tener esquirlas de vidrio dentro del cuerpo. Ha sido un susto horrible, me salió bastante sangre, pero gracias a Dios que estoy bien y fuera de peligro.

¿Estás más tranquila?

Sí. Ya no me sale sangre. Me agarró un shock nervioso, todos los vidrios se me cayeron, fue horrible y entré en un ataque de nervios de ver cómo salía la sangre, pero gracias a Dios que no pasó a mayores.

¿Mañana (hoy) regresas al programa o te quedarás internada?

Ya estoy en casa, no me quedé internada, pero sí me hicieron puntos en el pie. Se me está yendo la anestesia y siento dolor, pero las cosas pudieron ser más terribles. Soy media obsesiva con el trabajo, así que iré mañana (hoy) o sino ya será el lunes.

