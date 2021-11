Laura Borlini dijo que no es sano que Estrella Torres, actual participante en ‘El artista del año’, y Tommy Portugal mantengan una cercana amistad tras terminar su relación de siete años, pues podrían ‘confundir las cosas’ si alguno de ellos está ‘amarrado emocionalmente’ al otro.

Laura, mucho se comenta sobre la amistad entre Estrella y Tommy tras terminar su relación, ¿se puede ser amigo del ex?

Es bonito que con el tiempo se pueda tener una amistad, pero si alguno aún siente algo por la otra persona es complicado, no es bueno. Se pueden confundir las cosas y pasar a tener una relación de amigos cariñosos. Por eso, lo mejor es no ver a la otra persona, no tener contacto, no olerlo, ni tocarlo.

Estrella comenzó hace un mes una relación con o Kevin Salas, pero siempre dice que se lleva bien con Tommy…

En el caso de ellos, creo que está muy fresco todo para volver a ser amigos. Un tiempo prudencial puede ser seis meses o un año, cada uno tendrá nuevas historias, otros caminos, alejados de las costumbres que tenían como pareja.