Laura Borlini sorprendió a las conductoras e invitadas de Mujeres al Mando este lunes, al confesar su gusto particular por el novio de Vania Bludau, Mario Irivarren, a quien le lleva 16 años de diferencia.

Todo empezó cuando presentaron la secuencia ‘La máquina del tiempo de las parejas’ y comentaron la pasada relación de Mario con Alondra García Miró, actual pareja del ‘Depredador’ Paolo Guerrero.

“Yo he dicho muchas veces que si yo fuera chibola, me enamoraría de Marito. Tiene algo... podría ser su mamá pero estoy pensando, si retrocediera en el tiempo, si bajara unos años...”, dijo la argentina causando la conmoción en el set.

Asimismo, dijo que le cautivaba su sonrisa. “Tiene un ángel, un aura... si tuviera muchos años menos y fuéramos de la misma edad, yo creo que me enamoraría de él”, confesó la exconductora de televisión.

