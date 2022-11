Laura Borlini se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para hablar de su ruptura con Renzo, su expareja con quien viajó por Egipto para celebrar su primer año de enamorados. La conductora de televisión se confesó con Magaly Medina y mostró sus deseos de volver con él por ser un “hombre espectacular”.

“Si tuviera que describirlo un año después, te tengo que decir las mismas cualidades. Es un hombre que cualquier mujer quisiera, es cariñoso, compañero , me sigue en todo lo que le propongo, es espectacular”, inició diciendo.

Incluso, Laura gritó el amor que aún siente frente a las cámaras de televisión y se mostró positiva en que ambos retomarían su relación sentimental.

“ Ojalá a futuro regresemos porque sé que es el hombre con quien me gustaría envejecer. Es que es bueno, te quiero Renzo . Estamos en un programa de televisión, estoy tomándolo de la forma más madura porque quiero que esto funcione”, señaló.

Magaly entrevista a Laura Borlini. VIDEO: Magaly Tv la firme

LAURA BORLINI DA DETALLES DE LA RELACIÓN

Luego de una entrevista que tuviera con la psicóloga Lizbeth Cueva, donde rompió en llanto, Laura Borlini aseguró que ese día fue que terminó con Renzo y que por ello estaba sensible, sin embargo, descartó fuertes conflictos.

“Yo soy bastante emocional, pero he cambiado mucho. Ya no soy celosa, bueno es que con Renzo es bien difícil porque es bien tranquilo. Él es muy introvertido, es mucho más callado que yo, entonces a veces nos falta la comunicación porque yo hablo de más y él no habla tanto . Buscar el equilibrio, pero es un hombre espectacular. Ese día me quebré porque justo habíamos terminado. Estoy enamorada”, puntualizó.