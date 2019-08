Laura Borlini sobre Leonard León: "Qué desesperante debe ser para los niños tener la necesidad de ver a su papá"

Laura Borlini calificó de ‘mal padre’ al cantante Leonard León, tras enterarse de que hace un año no visita a sus hijos por sus diferencias con Karla Tarazona.



“Cómo un hombre puede traer un hijo al mundo y olvidarse que existe y que lo está esperando, se me hace un nudo en el corazón. Qué desesperante debe ser para los niños tener la necesidad de ver a su papá y que este no venga”, sostuvo la conductora de ‘En exclusiva’.



¿Lo calificas como mal padre?

Mal padre, exactamente. Una persona sin sentimientos puede hacer algo así, si tú tienes sentimientos y corazón, no abandonas a tus hijos.



¿Crees que Leonard necesita ayuda de un especialista?

Por supuesto, todos necesitamos ayuda psicológica y con más razón un hombre que ha pasado por separación, hijos que no ve hace un año -según Karla Tarazona-, que está peleado con la hermana, que habla de violencia. De todas maneras Leonard necesita ayuda psicológica y tal vez hasta psiquiátrica. Puede sonar fuerte, pero creo que sí la necesita.



¿Le dirías que recapacite?

Claro... nunca es tarde para pedir disculpas, para acercarte y tratar de llegar a un acuerdo por el bien de los hijos. Creo que está muy cerrado, es muy fácil decir que el juez lo resuelva (el régimen de visitas).



Por otro lado, ¿cómo te sientes frente a la conducción de ‘En exclusiva?

Bien, ya voy dos semanas, estoy muy cómoda en el set, me divierto, estoy feliz.



(Deyanira Bautista)