La conductora de televisión Laura Borlini nos contó que cumplió un año de relación con su pareja Renzo y aún no piensan en el matrimonio ni en la convivencia, pues sus tres hijos están pequeños y quiere aprovecharlos al máximo porque después cada uno tomará su camino.

“Veo que hablan mucho de bodas y compromisos, y está bien, pero en mi caso estamos superbién con Renzo, nos llevamos de maravilla, nos entendemos, nos divertimos, conversamos un montón. Ya cumplimos un año juntos y realmente es una relación muy nutritiva, productiva, me da mucha paz, es buenísima persona, pero aún no estamos pensando en el matrimonio ni convivencia . Así estamos bien, nos vemos un montón, pasamos los fines de semana, nos organizamos bien. Él no tiene hijos chicos, yo sí, tengo dos adolescentes y uno de once años, los tres quieren un montón a Renzo, pero todavía viven conmigo y quiero aprovecharlos al máximo porque después vuelan. Pero por supuesto que en unos años podríamos tomar llegar a tomar una decisión (de casarse) porque nos queremos un montón”, comentó la conductora de ‘Tu tesoro más grande, tu salud’.

¿Ustedes van paso a paso?

Todavía nos estamos conociendo, soy de la idea que las personas recién se conocen realmente a los tres años de tener una relación. Por lo menos tiene que pasar un buen tiempo para saber si la persona con la que estás es posible llevar una buena convivencia, porque no todo es el amor y ser buenas personas. A la hora de la hora a veces no es lo mismo y no me quiero apurar, quiero que nos conozcamos superbién, pero lo que conozco de él hasta ahora es que es un buen hombre, buena pareja, tiene todo los valores que busco en una persona. Ninguno de los dos quiere dar un paso apresurado.

¿Te llegaste a divorciar del padre de tus hijos?

Sí, ya me divorcie, está inscrito en RENIEC y todo. Está el proceso completo.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo en el trabajo?

Muy bien, te cuento que ya abrí mi consultorio (psicológico), pero me estoy yendo este jueves de viaje con Renzo a Egipto, así que de regreso comenzaré a atender a full. Sigo también con mi programa ‘Tu tesoro más grande, tu salud’ por Panamericana Televisión los domingos y en la radio. Gracias a Dios ha sido un buen año, estoy agradecida con Dios, con la gente, las marcas con las que trabajo, y esperando que el 2023 sea igual o mejor. Ahora nos vamos de vacaciones, regresamos el 10 u 11 (de octubre) y, bueno, retorno con las pilas recargadas.