Laura Borlini visitó este miércoles 1 de febrero el set de “Amor y Fuego” para discutir junto a otras panelistas sobre el tema “Valió la pena cambiar a mi expareja”. En el debate tomaron como referente a diversas parejas de la farándula local, entre ellas Melisa Paredes y Anthony Aranda.

La argentina, desde su punto de vista, mencionó algunas de las diferencias que hay entre Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Anthony Aranda.

“Entre los dos, a mí me gusta muchísimo más Rodrigo Cuba, definitivamente. Me parece más aterrizado, más real. A Anthony lo veo muy superficial, no tan pensante”, puntualizó, sin imaginar que su comentario desataría la risa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“No tan pensante, me encanta eso, hay maneras más bonitas de decirle bruto a alguien”, atinó a decir con ironía el popular ‘Peluchín’.

Tras ello, Borlini aseguró que la relación entre la conductora de “Préndete” y el bailarín funciona porque son “bastante parecidos” . “Definitivamente, ella va más con Anthony, no veo una relación funcional con Rodrigo Cuba. Con Anthony se lleva bien porque veo que son bastante parecidos”, comentó.

Finalmente, la expresentadora de televisión resaltó que ve a Melissa Paredes “muy manipulable”. “No tiene una personalidad bien formada, no sabe poner límites, creo que es una persona que cualquiera la pueda convencer para hacer A, B o C. Espero que todas sus experiencias la hayan hecho madurar, la veo bastante manipulable”, acotó.

Samu destruye a Melissa por hablar de ‘Gato’ y Ale Venturo: “Ya no das rating”

Le mandó tremendo misil. Con la llegada de la segunda hija de Rodrigo Cuba, el programa de Melissa Paredes aprovechó la situación para hablar sobre el futbolista y Ale Venturo.

Sin embargo, solo lograron obtener 0.3 puntos de audiencia y ni siquiera los escándalos de la modelo fueron suficientes para salvar al programa matutino.

Quien notó los esfuerzos para aumentar el rating del magazine hablando de la expareja de Melissa Paredes y su nueva hija fue Samuel Suárez, quien no dudó en cuestionar a la ex modelo

“No es relevante tu mensaje a la nación sobre Ale, tú no tienes nada que ver allí, a quién le importa tu opinión, si no lo vas a visitar”, de esta forma, el conductor de ‘Instarandula’ criticó la decisión de la examiga de Ethel Pozo de hablar sobre el tema.

