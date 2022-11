Laura Borlini se presentó en el programa de YouTube ‘Todos sanamos’ de la psicoterapeuta Lizbeth Cueva y terminó rompiendo en llanto al recordar pasajes de su vida que aún no ha procesado. La también psicóloga argentina reveló que el silencio y la indiferencia durante una relación sentimental la ‘destruye’.

“ No puedo tolerar porque me lastima mucho es que no me hablen, la indiferencia y el silencio es algo que me mata . Es algo que me lastima, representa que no me quiere porque yo no dejaría de hablarle por más molesta que esté a una persona que quiero”, inició diciendo.

Al escucharla, Lizbeth Cueva acotó que no todas las personas no son iguales por lo que cada una tiene una manera diferente de reaccionar ante los problemas. Sin embargo, Borlini le aseguró que en su caso no es negociable, por lo que la psicoterapeuta enfatizó:

“Tiene que ver con una experiencia en cuanto a rechazo, marca todavía ahí que quizás lo puedas analizar y ver en qué momento de tu vida hubo silencios e indiferencias, te marcó y te dañó . (...) Siento que esta parte de ti está frágil”, precisó la especialista logrando que Laura rompiera en llanto inmediatamente.

“Lo tengo analizado, lo estoy tratando. Tendría que nombrar personas, pero sí (...) Es que justamente hoy vengo de un día que me ha pasado algo, que me tiene sensible, pero normalmente no estoy así . Soy una persona bastante alegre, positiva, eso es lo que he aprendido”, puntualizó la artista.

LAURA BORLINI LLEVA UN AÑO DE RELACIÓN

Hace un mes, Laura Borlini celebró su primer año de relación con su novio, de nombre Renzo. Egipto fue el destino elegido para festejar su primer año de romance, tal como mostró un informe emitido por Magaly Medina en su programa, emitido este viernes 14 de octubre.

En la nota emitida por el programa ‘Magaly TV la firme’, se puede ver a la pareja paseando por los lugares más turísticos del país, además de mercados. El templo de Karnak y las famosas pirámides.

En horas de la noche se dirigieron a las orillas del río del Nilo. Además, se pudo ver a la argentina viajando en globos aerostáticos. Días atrás brindó una entrevista en donde habló acerca de su viaje.