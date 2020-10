Por: Lady Gamarra / Eric Castillo

Laura Borlini se pronunció sobre el crítico momento que atraviesa Shirley Cherres , quien denunció por segunda vez a su pareja José Manuel Pando de intentar ahorcarla, asfixiarla con una almohada y agredirla físicamente, según el parte policial que Magaly Medina presentó en su programa.

Laura, Magaly dio a conocer la nueva denuncia y tildó de ‘enferma’ a Shirley, a quien le sugirió que busque ayuda psiquiátrica…

Efectivamente, una persona que regresa con su agresor no se quiere, porque tiene baja la autoestima y cree que no vale nada. Por fuera puede demostrar que es una mujer independiente, superada y empoderada, pero por dentro muchas veces es una mujer sensible y con muchos traumas del pasado.

Como psicóloga, ¿qué le recomiendas?

Que busque ayuda psicológica ya y urgente para que los profesionales la ayuden y pueda ver la realidad de las cosas. Un hombre que no te respeta, maltrata y golpea no cambia, y no toman consciencia del terrible error que cometen (al agredir a una mujer). Que busque ayuda, y a sus seres queridos, que la quieran y no la juzguen. Espero que le den contención emocional, con firmeza y amor.

En tanto, Deysi Araujo lamentó lo que está viviendo la rubia y le aconsejó llevar terapia con un profesional.

“Sé lo que ella está viviendo porque me ha pasado. Acepta el maltrato porque vive un amor enfermizo, que es peor que la droga. Perdona una y otra vez, pensando que nadie la va a querer. Ojalá pueda salir de ese hoyo”, comentó.

Sin embargo, también cree que exagera “porque ella siempre está buscando publicidad. Tiene que cortar esa relación, es una mujer grande, y aprender a valorarse”, añadió.