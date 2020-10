En la última edición de ‘En exclusiva’, Laura Borlini comentó las imágenes que reveló el programa ‘Magaly TV: La Firme’ en la que se ve a Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, besando a Analía Jiménez, su expareja y madre de su hija, pese a que días antes se mostraba junto a la conductora de TV, muy enamorados.

Magaly TV La Firme difundió el ampay del esposo de Silvia Cornejo besando a su expareja. Jean Paul Gabuteau lleva a Analía Jiménez a la casa que comparte con la conductora de América Espectáculos en el exclusivo balneario de Asia.

El reportaje muestra que Jean Paul Gabuteau pasa por Analía Jiménez, ambos parten hacia el sur en el carro del empresario. A las once y diez de la mañana del 13 de octubre, el empresario empieza el viaje junto a su expareja hacia un exclusivo condominio playero, al parecer ambos piensan invertir en una vivienda porque estaban acompañados de un corredor inmobiliario.

Jean Paul y Analía protagonizan candente ampay (TROME)

Al respecto, Laura Borlini le dio un ‘consejo’ a Silvia Cornejo en medio de la polémica que generó el ampay de su esposo con su expareja. La conductora de ‘En exclusiva’ le dijo prácticamente ‘amiga date cuenta’.

“Yo le voy a decir una cosa y esto le pude doler mucho a Silvia, pero para mí, él sigue enganchadazo, enamoradazo de su ex, porque no estamos hablando de un tipo que le saca la vuelta con una u otra, pero no, es con la ex y cuando lo vemos, siempre está cariñosísimo con su ex”, indicó Borlini.

Laura Borlini y su ‘amiga date’ a Silvia Cornejo sobre Jean Paul Gabuteau