Laura Borlini se confiesa: “Me escriben chibolos por redes sociales” | ENTREVISTA

Laura Borlini contó que algunos ‘chibolos’ le están ‘tirando maicito’ por redes sociales, pero a ella no le llama la atención las personas menores porque en estos momentos de vida no busca ‘adrenalina’, sino paz.

Laura, ahora que estás soltera, ¿algún joven ha tratado de conquistarte?

Ja, ja, ja, me escriben un montón por Instagram, agradezco mucho, pero la verdad que me gusta estar con alguien de mi edad.

Hay quienes dicen que estar con una persona menor es ‘colágeno’, ¿qué opinas?

También lo he escuchado, pero a mí no me gusta, me siento mucho más cómoda con alguien de mi edad, pues hay otro feeling. Además, tarde o temprano el chibolo se va a buscar una más joven, aunque podrían existir excepciones. A estas alturas de mi vida no busco adrenalina, sino paz y un chibolo sería raro que me la dé.

LAURA BORLINI HABLA DE SU ESTADO SENTIMENTAL

¿Soltera?

Mmm… estoy feliz, solo eso te puedo decir.

Hace poco compartiste un video de TikTok que hablaba de infidelidad y muchos pueden pensar que tu matrimonio se terminó por este motivo…

No, cero, solo fue una broma de TikTok. Ni él a mí, ni yo a él, jamás hubo ese problema.

¿Llevas una buena relación de padres con tu expareja?

Sí, todo está más que tranquilo, lo que queremos es la estabilidad emocional de nuestro hijo.

¿Cómo te está yendo con tu programa?

Bien, ‘Tu tesoro más grande, tu salud’ ha tenido buena aceptación y nos pueden ver los domingos por Panamericana y de lunes a viernes en Radio Unión.

(D. Bautista)