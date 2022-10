La conductora de televisión, Laura Borlini, contó que viajó a Egipto junto a su pareja Renzo y vienen disfrutando de unas merecidas vacaciones , tras cumplir un año de relación. También descarto que de su viaje vayan a regresar ‘tres’, pues ambos no planeas tener hijos.

“La estamos pasando espectacular, estuvimos en El Cairo varios días, conocimos las pirámides, nos subimos al camello, fue espectacular. Hemos visitado mezquitas, templos y mercados, realmente es bonito. Lo más llamativo es la diferencia cultural, la religión, la vestimenta, la comida, el clima, todo es diferente, ni mejor ni peor, es diferente y eso es lo atractivo”, contó Borlini.

Dicen que cuando una pareja se va de viaje ‘van dos y regresan tres’....

Ja, ja, ja, no, estamos felices así, ya tenemos un año de relación y queremos aprovechar la vida. Estamos contentísimo, pensando pensando otro viaje, eso es lo único que podemos planificar. Si fuéramos más jóvenes de todas maneras (pensaría en volver a ser madre) porque Renzo es un buen padre, pero hoy en día no hay forma.

Laura Borlini posa en las Pirámides de Egipto. (Foto: Trome)

¿Ya saben cuál será su próximo destino?

Aún no sabemos, pronto llegamos a Lima y luego comenzaremos a planear.

NO PIENSA EN EL MATRIMONIO NI LA CONVIVENCIA

Recordemos que hace unos días Laura Borlini nos contó que cumplió un año de relación con su pareja Renzo y aún no piensan en el matrimonio ni en la convivencia, pues sus tres hijos están pequeños y quiere aprovecharlos al máximo porque después cada uno tomará su camino.

“Veo que hablan mucho de bodas y compromisos, y está bien, pero en mi caso estamos superbién con Renzo, nos llevamos de maravilla, nos entendemos, nos divertimos, conversamos un montón. Ya cumplimos un año juntos y realmente es una relación muy nutritiva, productiva, me da mucha paz, es buenísima persona, pero aún no estamos pensando en el matrimonio ni convivencia . Así estamos bien, nos vemos un montón, pasamos los fines de semana, nos organizamos bien. Él no tiene hijos chicos, yo sí, tengo dos adolescentes y uno de once años, los tres quieren un montón a Renzo, pero todavía viven conmigo y quiero aprovecharlos al máximo porque después vuelan. Pero por supuesto que en unos años podríamos tomar llegar a tomar una decisión (de casarse) porque nos queremos un montón”, comentó la conductora de ‘Tu tesoro más grande, tu salud’.

¿Ustedes van paso a paso?

Todavía nos estamos conociendo, soy de la idea que las personas recién se conocen realmente a los tres años de tener una relación. Por lo menos tiene que pasar un buen tiempo para saber si la persona con la que estás es posible llevar una buena convivencia, porque no todo es el amor y ser buenas personas. A la hora de la hora a veces no es lo mismo y no me quiero apurar, quiero que nos conozcamos superbién, pero lo que conozco de él hasta ahora es que es un buen hombre, buena pareja, tiene todo los valores que busco en una persona. Ninguno de los dos quiere dar un paso apresurado.

¿Te llegaste a divorciar del padre de tus hijos?

Sí, ya me divorcie , está inscrito en RENIEC y todo. Está el proceso completo.

