Se le acaba el tiempo a Laura Bozzo para entregarse a la justicia mexicana. La conductora de televisión tendrá que presentarse voluntariamente al reclusorio de Santiaguito, en Almoyola de Juárez, en México, tras dictarse su prisión preventiva por el presunto delito de defraudación fiscal. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

Según fuentes de Trome, la cuestionada abogada peruana tiene plazo hasta las 5:00 p.m. para acudir al penal por su propio pie, sino se ordenará su captura y se iniciará su búsqueda.

Además, se conoció que la popular conductora por su frase ‘qué pase el desgraciado’ se estaría escondiendo en un exclusivo hotel de la ciudad mexicana de Polanco. La periodista peruana Claudia Kosters informó que el hotel ha cerrado y ha comenzado a poner vallas ante la posibilidad que llegue la prensa.

Como se recuerda, en los últimos días, la justicia mexicana ha dictado prisión preventiva contra Laura Bozzo al ser acusada de vender indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México. La vivienda garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos, equivalente a unos 690 mil dólares.

La abogada afronta el presunto delito de defraudación fiscal, cuya pena va desde los tres a nueve años de cárcel.

LAURA BOZZO ROMPE SU SILENCIO

Laura Bozzo, la ‘abogada de los pobres’, brindó declaraciones en exclusiva para ATV Noticias. Sin embargo, no quiso dar detalles de la grave acusación que pese en su contra.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no habló, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de que hablar”, manifestó al ser consultada por esta acusación en su contra. Lo cierto es que a Laura Bozzo le esperaría un lugar en la prisión o reclusorio de Santiaguito en Almoloya.

CRISTIAN ZUÁREZ TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Su expareja Cristian Zuárez y con quien Laura Bozzo ha tenido muchos años de romance se pronunció sobre lo que está pasando. Sostuvo que no cree que la conductora se fugue de México y señaló que le duele mucho lo ocurrido sobre todo teniendo a los abogados siempre.

“Me recuerda mucho lo que fue el arresto domiciliario (en Perú) y que se esté hablando de lo mismo es una pesadilla. Y si le llega a tocar algo así no lo soportaría”, dijo.

“Confió en la gente incorrecta en su momento, por eso la han estafado tanto y, lógicamente, es lo que le ha pasado siempre porque es una mujer de televisión, nada más. Después lo demás lo deriva a la gente. Mantengo un diálogo cordial con ella, sé que está bien y eso me tranquiliza”, concluyó.