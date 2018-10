Laura Bozzo se cansó de 'amenazas' de Cristian Zuárez y lo denunció por extorsión | FOTOS

Laura Bozzo se cansó de las ‘amenazas’ de Cristian Zuárez y lo

denunció por extorsión, a través de su representante legal José

María García Gonzales, en México.

“La señora Bozzo acudió a mi despacho para exponer su caso y a

la luz de las pruebas que tenemos desde el 25 de setiembre

del presente año, se determinó que el señor Zuárez la amenaza

y extorsiona, por lo tanto, se le ha hecho una denuncia penal ante

el Ministerio Público mexicano”, dijo el abogado García Gonzales.

¿Bajo qué tipificación es la denuncia?

Amenaza y extorsión. Esta es una medida para que el señor Zuárez

se abstenga de esta conducta. En el transcurso de esta semana será notificado por mensajería a Estados Unidos, donde vive, y en dos semanas le llegará toda la documentación por medio del consulado.

El señor Zuárez reclama una indemnización por los años que vivió y trabajó con Laura...

​En la legislación mexicana solo se contempla esto cuando hay un concubinato, la pareja está impedida físicamente de laborar o se dedica única y exclusivamente al cuidado del hogar y eso jamás

pasó con él, porque trabajó, percibió un sueldo, no se casó ni tuvo

un hijo con mi defendida.

Pero alega que fue socio de Laura, que la hizo ganar millones y no se le dio lo que correspondería.

​

En los contratos que tenemos no figura como socio. Aquí no se trata de un peso o un dólar, sino de que el señor Zuárez amenaza y extorsiona a una ciudadana mexicana, él no tiene derecho a nada. Además, no puede mencionarla en ningún medio de comunicación y tampoco a sus familiares.